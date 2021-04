Manchester City : Guardiola veut abandonner Messi pour Haaland !

Quelques feuilletons devraient nous tenir en haleine cet été. Le premier est évidemment l'Euro, mais c'est surtout du côté des transferts qu'on pourrait bien s'amuser entre juin et septembre prochain. En effet, Sergio Ramos et Lionel Messi sont en fin de contrat, Kylian Mbappé ne s'est pas encore officiellement positionné concernant son avenir et pourrait donc être cédé un an avant la fin de son bail tandis qu'Erling Haaland affole absolument tout le monde.

La semaine passée, son père Alf-Inge Haaland et son agent Mino Raiola s'étaient déplacés en Espagne. Au menu, une rencontre d'abord avec Joan Laporta, le nouveau président du FC Barcelone et fan du joueur, puis une autre, semble-t-il avec l'ennemi, le Real Madrid. D'après les informations venues du pays de Cervantès, le Norvégien préfère évoluer pour les Merengues. Mais ces derniers attendront un signe de sa part et refusent de jouer au jeu des enchères.

L'atout surprise de City

Ce dimanche matin, nous apprenons autre chose. Manchester City, qui a un plan en tête pour récupérer Lionel Messi gratuitement cet été, serait en train de faire marche arrière. Selon les informations du Mirror, Pep Guardiola aurait désigné Haaland comme la priorité estivale. En effet, Sergio Aguero, lui aussi en fin de contrat, va quitter les Citizens à la fin de la saison et l'avant-centre du BvB, dont tout le monde connaît maintenant les qualités, a été érigé en priorité numéro 1.

Toutefois, Guardiola a aussi indiqué que les Skyblues n'exploseront pas la banque cet été. L'entraîneur espagnol considère que le prix de 130 millions de livres (environ 153 millions d'euros) est excessif tout comme le salaire exigé par Raiola pour son poulain (600 000 livres par semaine, soit 705 000 euros hebdomadaires). Toutefois, City a une arme. Dans les accords conclus lors du transfert de Jadon Sancho, ils ont inséré une sorte d'option. S'ils étaient impliqués dans des enchères avec le Barça, le Real, Chelsea ou Manchester United, une offre de 15 M€ inférieure à celles des autres leur permettrait de rafler la mise. L'été va être bouillant.