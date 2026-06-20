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Coupe du Monde

CdM 2026 : Jean-Michel Larqué fracasse le Brésil

Par Josué Cassé
1 min.
Raphinha lors de Brésil-Haïti @Maxppp

Vainqueur 3-0 de Haïti mais loin d’être rassurant depuis le début de la Coupe du Monde, le Brésil - tenu en échec lors de la première journée par le Maroc - n’échappe pas aux critiques. Ce samedi, Jean-Michel Larqué a d’ailleurs taclé la sélection auriverde sur RMC. «Les stars se font attendre. C’est un match moyen, à l’image du premier (face au Maroc) où ils ont arraché le nul», a tout d’abord déclaré le consultant.

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Et de poursuivre : «j’ai beaucoup de mal à imaginer le Brésil avoir ce niveau. C’est un candidat de moins pour la finale. Cette équipe me déçoit. Je n’ai pas connu une Coupe du monde où le Brésil n’était pas parmi les favoris. Cette équipe est l’antithèse du foot brésilien. Je suis triste pour le peuple brésilien. Je ne sais pas d’où vient cette médiocrité. C’est l’une des pires équipes du Brésil que j’ai vue en phase finale de Coupe du monde».

Pub. le - MAJ le
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