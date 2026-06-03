Les mots de Koundé et Deschamps sur la Côte d’Ivoire

À la veille de la rencontre amicale entre la France et la Côte d’Ivoire, Didier Deschamps et Jules Koundé étaient présents en conférence de presse. Les deux hommes ont notamment loué les qualités du vainqueur de la CAN 2023 : «je pense à la dernière CAN que j’ai pu suivre, j’ai même assisté à Cameroun - Côte d’Ivoire (1-1), se remémore Koundé. Je pense aussi à mars 2022 quand on les a affrontés (au Vélodrome, victoire 2-1 des Bleus). C’est une bonne équipe avec de très bons joueurs, une équipe physique, qui a aussi des joueurs de ballon et qui savent faire des différences notamment sur les côtés. On s’attend à un match difficile. »

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Pour Didier Deschamps, la Côte d’Ivoire a la qualité pour mettre en difficulté de nombreuses nations : «la Côte d’Ivoire fait partie des très bonnes nations africaines et mondiales, avec des joueurs de qualité, des jeunes, des expérimentés… il y a un potentiel pour faire de très bonnes choses, c’est tout le mal que je leur souhaite. Il y a Emerse (Faé) avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger pas mal de fois. On n’a pas les mêmes parcours (au Mondial), les mêmes adversaires, mais la Côte d’Ivoire est toujours l’une des meilleures nations parce qu’il y a toujours des joueurs qui jouent dans les gros clubs européens. »