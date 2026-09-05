L’Algérie tient enfin son nouveau sélectionneur !

Hervé Renard, Gustavo Poyet, Roberto Martinez, Eric Chelle… Les candidats pour succéder à Vladimir Petkovic sur le banc de l’Algérie ont afflué ces dernières semaines, mais le choix de la Fédération algérienne de football s’est finalement porté sur un nom moins médiatisé : celui de Brahim Hemdani. Comme annoncé par la télévision d’État, l’ancien joueur de l’OM a été nommé pour prendre le relais du coach suisse et entaler un nouveau cycle à la tête des Verts.

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Hemdani poursuit donc son apprentissage accéléré, lui qui avait été nommé à la tête des Espoirs algériens au mois de juin seulement. Né à Colombes, l’ancien milieu de 48 ans avait démarré sa carrière de joueur sous les couleurs de Cannes (1997-1998), avant de rejoindre Strasbourg (1998-2001), puis l’OM (2001-2005). Il avait ensuite terminé sa carrière du côté des Glasgow Rangers (2005-2010).

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Il était sélectionneur des Espoirs depuis juin seulement

International algérien à deux reprises, Hemdani avait ensuite entamé sa carrière d’entraîneur professionnel du côté du Marignane-Gignac, qu’il avait fait monter en National 1 (nouvelle Ligue 3) entre 2022 et 2025. Depuis cet été, il officiait donc à la tête de l’équipe nationale espoir algérienne et avait même offert à la sélection la médaille d’or des Jeux Méditerranéens.

Ce dernier sera épaulé par Antar Yahia et Moussa Saïb, deux anciens internationaux algériens, qui l’accompagneront dans sa mission en tant qu’adjoints. Hemdani est déjà sur le pont puisque son équipe démarrera sa campagne de qualifications à la CAN 2027 dès ce mois-ci. Les Verts recevront la Zambie le 25 septembre, avant de se déplacer au Burundi le 29.