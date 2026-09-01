Le PSG a résilié le contrat de Renato Sanches

Il est l’un des premiers transferts de Luis Campos depuis son arrivée à la tête du Paris Saint-Germain. A l’été 2022, le directeur sportif portugais du club francilien avait paraphé la signature de Renato Sanches en provenance de Lille, un club avec qui il avait su relancer la carrière du milieu portugais.

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Cependant, l’histoire francilienne de Renato Sanches a été un échec. Ne disputant que 27 matches pour 2 buts avec le club de la capitale, il aura ensuite été prêté les trois dernières saisons, jouant à l’AS Roma, à Benfica et au Panathinaïkos. Après cette expérience grecque, le natif d’Amadora est revenu à Paris.

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Libéré à un an de la fin de son contrat

Alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat, le vainqueur de l’Euro 2016 n’a pas trouvé de club susceptible de l’accueillir. Au-delà de son niveau de jeu, c’est surtout sa fragilité et ses blessures constantes qui ont joué comme depuis quelques années. D’après Record, les différentes parties ont trouvé un compromis.

Ainsi, Renato Sanches et le Paris Saint-Germain ont décidé de cesser leur collaboration. Le milieu de terrain portugais a été libéré de sa dernière année de contrat. Désormais il est libre comme l’air et peut rejoindre le club de son choix. Actuellement âgé de 29 ans, Renato Sanches va écrire une nouvelle page de sa carrière.