L'Espagne en larmes après la désillusion face au Maroc, le Portugal en feu après la démonstration contre la Suisse

« KO mondial » pour la Roja !

En Espagne, ce qui fait la Une, c'est forcément la défaite aux tirs au but contre le Maroc ! Mundo Deportivo évoque un « KO mondial » pour désigner cette désillusion pour la Roja. Il faut dire que c'est la 3e Coupe du Monde de suite où l'Espagne ne passe pas les huitièmes de finale, la dernière fois c'était tout simplement en 2010, lorsque la sélection ibérique a terminé championne du Monde. Sport aussi semble abasourdi et évoque un « coup de massue » avec cette défaite surprise. Car même si elle a dominé la rencontre, elle n'a jamais réussi à marquer, pas même lors de la séance de tirs au but. Justement pour Marca, ce mondial était « trop grand » pour le niveau réel de la Roja... « Point final », résume sobrement AS, qui livre au passage une petite info concernant le sélectionneur ibérique. « La Fédération doute que Luis Enrique doive continuer », affirme le quotidien.

« Ramos fait l'histoire » et enflamme le Portugal !

Le Portugal jouait aussi ce mardi et la sélection lusitanienne a balayé la Suisse 6 buts à 1 dans un match à sens unique. L'une des surprises était l'absence de Cristiano Ronaldo dans le onze titulaire et justement son remplaçant, Gonçalo Ramos s'est particulièrement illustré puisqu'il a lâché un triplé, tout simplement. « Ramos fait l'histoire », titre Record. A Bola, de son côté, appelle Ramos le « démolisseur » ! Même son de cloche en couverture du Correio da Manhã. « Une star est née », résume le quotidien lusitanien en rappelant que CR7 était bien sur le banc pour voir ça...

Le plan des Anglais contre Mbappé !

En Angleterre, les tabloïds évoquent un autre gros sujet, Kylian Mbappé. Et c'est justement lui que l'on retrouve en Une du Daily Star, avec un titre osé : « Licence to Kyl », ce qui signifie « permis de tuer », mais avec un jeu de mots avec le prénom de Kylian. Car il est la cible des Anglais pour ce choc en prévision. La sélection de Gareth Southgate prépare un plan contre le génie français, après « deux ans d'espionnage », explique le tabloïd. C'est aussi ce que rapporte le Daily Mirror qui rentre un peu plus dans le détail. En fait, les Three Lions vont le traiter comme il le ferait avec Lionel Messi. L'adjoint du sélectionneur, Steve Holland, compte bloquer Mbappé comme il l'avait fait pour La Pulga lorsqu'il était à Chelsea, en demi-finale de la Champions League en 2012. Même si, comme le note le quotidien, Mbappé était absent de l'entraînement hier. C'est aussi ce qui fait la couverture du Daily Express, qui évoque cette absence de l'attaquant de l'équipe de France. D'après plusieurs médias français, Mbappé était juste en phase de récupération et il n'y aurait pas d'inquiétude quant à sa présence pour le duel contre l'Angleterre.