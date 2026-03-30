Espoirs : les Bleuets s’imposent contre l’Islande et prennent le large

Sur la pelouse du Stade de l’Abbé-Deschamps, l’équipe de France Espoirs avait une belle occasion de faire un grand pas vers l’Euro 2027, après sa large victoire face au Luxembourg jeudi (1-5). Mais pour cela, il fallait venir à bout de l’Islande, deuxième du groupe et désireuse de décrocher directement la première place qualificative.

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Avec plusieurs changements dans le onze de Baticle, Yoro, Lebreton, Mawissa, Coulibaly et Risser ont été titularisés, tout comme Bouaddi et Ugochukwu. Les Bleuets ont rapidement montré leur dangerosité, et Lebreton s’est offert la première occasion du match dès la 7e minute. Le milieu polyvalent du NEC Nimègue a ensuite été décisif à la réception d’un centre de Tabibou (1-0, 10e). Les Tricolores ont encore été proches de doubler la mise par Tabibou à deux reprises (12e et 17e), mais le manque de réalisme a été puni.

Risser sauvé à deux reprises par sa transversale

Sur une rare incursion islandaise, Yoro - en retard sur son intervention face à Kristjansson - commettait une faute dans la surface. Le penalty qui en a découlé a été transformé par Gudjohnsen pour l’égalisation (1-1, 24e). Mais les Islandais n’auront pas tenu longtemps le score : sur un coup franc tricolore, une tête d’Ugochukwu a heurté le poteau, profitant à Zézé, qui a vu le ballon revenir vers lui pour redonner l’avantage aux Bleuets dans une première période folle (2-1, 29e).

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Il fallait ensuite conserver ce score après une première période de grande qualité. Et la deuxième a été très chaude pour les Bleuets : Risser a dû se montrer décisif à la 56e minute, avant que le portier du RC Lens ne soit sauvé par sa barre dans les arrêts de jeu (90e+2). Sur une ultime tentative islandaise, les Bleuets ont encore été sauvés par la transversale sur un centre rentrant de Kristjansson (90e+6). Au bout du suspense, la France a assuré l’essentiel et possède désormais cinq points d’avance sur l’Islande dans le groupe C, à quatre journées de la fin de la phase qualificative.