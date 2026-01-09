CAN 2025 : les Marocains ne veulent pas penser au possible choc face à l’Algérie !

Ce vendredi soir, le Maroc a enfin mis fin à une très grosse disette sur le continent africain. En s’imposant face au Cameroun (2-0), les Lions de l’Atlas ont atteint les demi-finales de la CAN pour la première fois depuis 2004. A cette époque, les coéquipiers de Walid Regragui, joueur, avaient échoué en finale face à la Tunisie (2-1). Cette victoire face aux Lions Indomptables est donc un ouf de soulagement pour le Maroc qui a parfaitement géré son choc face à des Camerounais en difficulté. Désormais, il faut se tourner sur les demi-finales pour le Maroc.

La suite après cette publicité

Et forcément, difficile d’occulter le fait que les Marocains affronteront le vainqueur d’Algérie-Nigéria. L’affiche face aux Fennecs, rivaux du Maroc, est sur toutes les bouches. La dernière rencontre en match officiel avait eu lieu en 2011 avec une victoire iconique des Marocains (4-0). Entre temps, en 2021, les deux équipes s’étaient affrontés à la Coupe Arabe (avec les équipes locales) avec un succès des Fennecs (2-2, 4-3 aux t.a.b). 2011, c’est une éternité pour un derby qui est considéré comme l’un des plus chauds du football mondial. «Je rêve d’un match de demi-finale entre l’Algérie et le Maroc. Je ne manquerais ce match pour rien au monde. Je paye même ma place (rires),» avait récemment plaisanté l’international sénégalais Moussa Niakhaté au sujet d’un possible choc dans cette CAN. Et désormais, nous ne sommes plus qu’à un match d’avoir cette affiche.

La suite après cette publicité

Le Maroc ne choisit pas !

Après le succès du Maroc, ce sujet est rapidement revenu sur la table aussi bien en conférence de presse qu’en zone mixte. «L’Algérie ou le Nigéria ? Nous on va s’adapter à qui va être là. Ce sont deux grandes nations, deux équipes avec des styles différents. Si c’est l’Algérie, ce serait un beau derby, je pense même historique. En demi-finale, ça sera beau pour le football aussi entre deux peuples frères. Une grande fête et on sera très heureux. Si c’est le Nigéria, ce sera un autre style. On souhaite personne. La meilleure équipe passera et on devra affronter les meilleurs pour aller au bout», a lancé Walid Regragui en conférence de presse.

Et si Azzedine Ounahi, présent en zone mixte, a réussi à esquiver la question, ce n’est pas le cas de Bilal El Khannous et Chemssdine Talbi qui ont été questionnés sur la possibilité d’affronter les Fennecs au prochain tour. «Comme je l’ai dit, qu’on joue l’Algérie, le Nigéria ou n’importe qui, il va falloir battre tout le monde pour gagner. On prend ce qu’il y a à prendre et on continue. On ne va pas se contenter d’une petite finale. On va préparer le prochain pour aller en finale», a expliqué le milieu de Stuttgart alors que l’ailier de Sunderland a eu un discours similaire. «Ce sont deux grandes nations et on verra sur qui on tombe. Je n’ai pas forcément grandis avec des Algériens mais oui, contre eux, ça serait un beau match.»