AS Monaco : Yanis Benchaouch a des touches

L’AS Monaco regorge de talents. Parmi eux, on retrouve notamment un certain Yanis Benchaouch. Un gardien de 19 ans qui a remporté la Coupe du Monde U20 avec le Maroc et que nous vous avons présenté sur notre site. Il avait notamment évoqué les sollicitations plus nombreuses après le tournoi remporté par son pays. «Franchement, moi, j’étais concentré sur ma compétition. Et même depuis que je suis revenu, je suis concentré sur le club. Donc ça, ce sont plus mes agents et mon père qui gèrent ça. Mais en tout cas, je pense que ça a ouvert des portes à tout le monde parce que, forcément, ce genre de compétitions, il y a tous les clubs qui regardent et qui s’y intéressent. Je pense que tout le monde a eu de bonnes offres.»

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Le natif de Périgueux en fait bien évidemment partie. Selon nos informations, le portier, qui a décliné le contrat pro offert par l’ASM, a des touches en France (Ligue 2), en Italie (Inter Milan B, Monza, Modène) ainsi qu’en Belgique, au Pays-Bas et en Espagne. Al-Gharafa au Qatar est aussi sur les rangs. Il reste à savoir si ces clubs ou d’autres passeront la deuxième, puisque nous n’en sommes qu’au stade du simple intérêt. Pour le moment, il n’y a pas eu de proposition concrète.