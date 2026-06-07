Coupe du Monde 2026 : les États-Unis de Mauricio Pochettino préviennent toute la concurrence mondiale

La Coupe du Monde 2026 approche et, depuis des semaines, les États-Unis avançaient dans un climat chargé d’interrogations. Arrivé avec la mission de transformer une sélection prometteuse en véritable prétendante, Mauricio Pochettino avait vu ses choix disséqués, contestés et parfois même violemment attaqués. Une partie des observateurs américains dénonçait une liste trop risquée, un milieu de terrain jugé fragile, des paris assumés autour de joueurs en manque de rythme et une défense considérée comme vulnérable au plus haut niveau. Organisateur du tournoi, le pays rêvait d’un parcours historique, mais l’enthousiasme populaire semblait encore hésitant, comme suspendu aux certitudes que cette équipe n’avait pas encore offertes. Pochettino répétait pourtant que son groupe grandissait dans l’adversité. Derrière les critiques, il voyait une génération capable de porter les ambitions d’une nation entière. À quelques jours du rendez-vous mondial, le duel face à l’Allemagne ressemblait alors à bien davantage qu’un simple match amical. Il s’agissait d’un examen grandeur nature, d’un test émotionnel et sportif destiné à mesurer la capacité réelle des Américains à répondre présents lorsque la pression devient immense.

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Le décor de Soldier Field de Chicago avait justement des allures de répétition générale avant la grande fête. Mais le scénario semblait vouloir rappeler immédiatement la difficulté de la mission américaine. Dès les premières minutes, Kai Havertz plongeait le stade dans le silence en donnant l’avantage à l’Allemagne. Face à l’une des grandes puissances du football mondial, beaucoup auraient pu s’effondrer. Les États-Unis ont pourtant refusé de céder à la panique. Peu à peu, l’équipe a retrouvé son souffle, son organisation et surtout sa confiance. Tyler Adams a remis de l’ordre dans l’entrejeu, Weston McKennie a imposé son impact physique tandis que Christian Pulisic multipliait les courses pour faire reculer le bloc allemand. Loin de l’image d’une sélection fébrile décrite ces derniers jours, les Américains ont répondu avec personnalité. Ils ont accepté le défi physique, résisté aux vagues adverses et trouvé des espaces en transition. Ce visage conquérant a progressivement réveillé les tribunes et rappelé que cette génération possède désormais davantage de maturité que lors de ses précédents rendez-vous internationaux.

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Et si le rêve était permis ?

Le moment qui restera dans les mémoires est arrivé grâce à Antonee Robinson. Le latéral gauche a décoché une volée somptueuse depuis l’extérieur de la surface, une frappe aussi pure que spectaculaire qui a fait exploser Soldier Field. Son sprint de célébration, son salto devant les supporters et l’atmosphère électrique qui s’est emparée du stade ont offert un aperçu de ce que pourrait devenir cette Coupe du Monde à domicile. Pendant de longues minutes, les États-Unis ont regardé l’Allemagne droit dans les yeux. Pulisic a constamment représenté un danger, Balogun a multiplié les efforts pour étirer la défense adverse et Robinson a incarné cette énergie collective qui a longtemps empêché les visiteurs de prendre le contrôle total de la rencontre. Certes, Leroy Sané a fini par faire basculer le match grâce à un éclair de classe qui a redonné l’avantage à la Mannschaft. « Globalement, aujourd’hui, c’était une très bonne performance. On a bien joué, on n’était pas favoris, je pense que c’était un match équilibré. Je suis très content de l’engagement et de la performance de l’équipe. Nous avons encaissé un but dès la première action, mais vu la réaction, nous pouvons être satisfaits. À la fin de la première mi-temps, nous dominions l’Allemagne. C’est bien. C’est parce que nous sommes solidaires, qu’ils le sont aussi, et que nous sommes compétitifs. Je me disais qu’on avait de la chance… c’était un défi incroyable pour nous. Voir comment on réagit, voir comment on fait preuve de caractère, de solidarité et comment on joue sous pression. Sur le coup, j’étais évidemment déçu (d’encaisser ce but, ndlr), mais c’était bien de voir la réaction de l’équipe. La réaction était incroyable », a affirmé Pochettino. Le tableau d’affichage a finalement indiqué une défaite. Pourtant, le contenu racontait une histoire différente. Les Américains ont tenu le choc face à une nation habituée aux sommets. Ils ont démontré qu’ils étaient capables de souffrir, de répondre sous pression et de maintenir leur structure malgré les coups reçus.

Au coup de sifflet final, Mauricio Pochettino n’avait pas le visage d’un entraîneur inquiet. Bien au contraire. Le technicien argentin a vu dans cette rencontre la confirmation que son équipe était prête à entrer dans sa Coupe du Monde. Les critiques qui entouraient sa sélection se sont soudainement faites beaucoup plus discrètes. Cette défaite n’a rien eu d’une désillusion. Elle a plutôt ressemblé à une déclaration d’intention. « Nous sommes tellement enthousiastes. Peut-être que mon attente, ou mon erreur, était de croire que l’enthousiasme autour de l’équipe nationale masculine américaine il y a un an et demi serait le même qu’aujourd’hui C’était probablement mon erreur. Il fallait raviver cet enthousiasme. Lorsque nous avons entamé ce parcours vers la Coupe du Monde il y a un an et demi, nous en attendions peut-être trop, trop tôt. Mais maintenant, on le ressent vraiment. Nous l’avons vu contre le Sénégal et encore aujourd’hui contre l’Allemagne. L’ambiance était incroyable. Les supporters étaient formidables. Je n’ai pas besoin des supporters pour m’enthousiasmer, car je le suis déjà, mais c’est vraiment important pour l’équipe. C’est vraiment important pour le moral de l’équipe ». Les États-Unis ont montré du caractère, de la solidarité et une détermination qui a séduit un public en quête de repères.

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Dans un tournoi organisé sur leur propre sol, ces ingrédients comptent parfois autant que le talent. Le Paraguay se présente désormais à l’horizon et avec lui le véritable début de l’aventure. Les Américains n’aborderont pas ce rendez-vous avec l’étiquette d’un favori absolu, mais ils ont envoyé un message clair au reste du monde. « Le résultat n’a pas été en notre faveur et concéder la défaite si tôt complique les choses. Mais nous avons fait preuve de caractère, d’énergie et de résilience. Les gars se battaient comme lors d’une finale de Coupe du monde, et c’est ce que nous voulions voir. Nous voulons montrer notre talent et notre qualité, mais nous serons aussi combatifs, nous battrons et nous gagnerons nos duels. Si je vois un de mes gars se faire donner un coup de pied, je me jetterai immédiatement sur lui », a, quant à lui, expliqué Tyler Adams. Derrière l’enthousiasme retrouvé des tribunes, derrière les courses de Pulisic, l’autorité d’Adams et l’audace insufflée par Pochettino, une conviction commence à s’installer. Les États-Unis ne veulent plus seulement participer à leur Mondial. Ils veulent le marquer de leur empreinte et prévenir toute la concurrence que leur heure est peut-être enfin arrivée.