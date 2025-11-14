Le sélectionneur russe rêve de Kylian Mbappé et Lamine Yamal

À la tête de la sélection nationale de Russie, Valery Karpin s’est fait remarquer ces derniers jours pour avoir taclé Matvey Safonov après sa bourde en amical face au Pérou. Ce vendredi, l’entraîneur russe a évoqué un tout autre sujet.

Un journaliste lui a demandé quel joueur d’une autre nation il recruterait pour sa sélection. Et sa réponse a été très claire : «je choisirais Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Il nous faut probablement aussi un attaquant. Disons Harry Kane.» Il n’est sans doute pas le seul sélectionneur qui ferait ce choix, malheureusement pour lui, cela ne restera qu’un rêve.