PSG : Besiktas a tenté une approche pour Lucas Chevalier

S’il n’a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde avec les Bleus, Lucas Chevalier devrait tout de même connaître un été agité. Parti en vacances après la saison, le gardien français de 24 ans attend toujours de connaître les intentions de la direction du PSG à son sujet pour la saison 2026-2027. Une situation qui attise logiquement les convoitises de plusieurs clubs sur le marché.

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Selon L’Équipe, Besiktas a récemment pris des renseignements sur l’ancien gardien du LOSC, sous contrat jusqu’en 2030 avec le club parisien. Le club stambouliote - à la recherche d’un grand gardien - explore la piste Chevalier, même si le dossier s’annonce difficile. En cas de départ du PSG, Lucas Chevalier privilégierait cependant un projet sportif plus attractif. Quelques semaines auparavant, Tottenham avait déjà tenté une approche.