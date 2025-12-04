Le Barça a pensé donner le nom de Messi au Camp Nou

Le thème du retour de Lionel Messi à Barcelone continue de faire parler. La Pulga y est allée de sa personne en visitant son ancien stade, ce qui a enflammé les supporters culés. Depuis, Joan Laporta assure que le club catalan envisage de construire une statue en l’honneur du meilleur joueur de son histoire. Cependant, à l’occasion du forum «Barça : entre histoire et avenir» organisé par La Vanguardia, le président des Blaugranas a révélé que les dirigeants culés ont pensé renommer le mythique Camp Nou en stade Lionel Messi.

«Les gens se comprennent en discutant. Dans le cas de Leo Messi, nous prévoyons, lorsque le moment sera venu pour tout le monde, de lui rendre le meilleur hommage possible et de lui ériger une statue. L’hommage serait encore plus beau avec un stade rempli de 105 000 supporters. Il a été le meilleur joueur, peut-être, de l’histoire du football et de Barcelone. Mais je ne nourris pas les polémiques et je ne fais pas de spéculations sur des choses qui ne sont pas réalistes. Il a un contrat avec un autre club. Nous avons discuté au sein du conseil d’administration de la possibilité de donner son nom au stade, mais nous ne l’avons pas jugé approprié, car on donne généralement le nom de personnes qui ne sont plus là», a-t-il confié.