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Liga

Le Real Madrid est toujours en colère

Par Max Franco Sanchez
1 min.

Le week-end dernier a beau avoir été très productif pour les Merengues, avec une victoire dans le Clasico contre un FC Barcelone pourtant donné favori, on l’a toujours mauvaise en interne à Madrid. Comme l’indique Marca, la victoire contre l’ennemi juré n’a rien changé : le Real Madrid est toujours en colère contre l’arbitrage de Liga.

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Certaines actions lors de ce match, comme un possible carton rouge de Cancelo sur Diomandé, ont d’ailleurs renforcé le sentiment d’injustice du Real Madrid, qui estime être lésé par les décisions arbitrales week-end après week-end. Autant dire que Real Madrid TV et José Mourinho nous promettent de nouvelles sorties médiatiques pour le moins piquantes ces prochaines semaines…

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