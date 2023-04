OL : Malo Gusto vide son sac

La suite après cette publicité

Malo Gusto sait où il met les pieds. Le 29 janvier dernier, le jeune joueur de 19 ans a signé un contrat longue durée en faveur de Chelsea, un club dans le dur sportivement. Conscients de son fort potentiel, les Blues avaient foncé sur le latéral droit lyonnais, offrant au passage 35 millions d’euros à son club formateur. Après de longues discussions, le footballeur né en 2003 a accepté de revenir en prêt chez les Gones durant six mois. Une transition en douceur donc pour Gusto, sur lequel les pensionnaires du Groupama Stadium pouvaient donc continuer à s’appuyer. Mais rien ne s’est passé comme prévu.

Très rapidement, l’ancien joueur de Bourgoin Jallieu s’est blessé aux ischios face au LOSC le 8 février dernier en Coupe de France. Dans la foulée, l’arrière-droit a rejoint Londres afin de faire constater sa blessure aux services médicaux de Chelsea. Mais il est finalement resté plus longtemps que prévu puisqu’il a fait sa rééducation là-bas. L’occasion de commencer à prendre ses marques avec le groupe londonien tout en travaillant notamment physiquement. Un point sur lequel les Blues estiment qu’il a des petits manques selon nos informations.

Gusto revient sur son CSC contre l’OM

Dans le même temps, l’OL n’a pas forcément donné des nouvelles du joueur. Certains s’inquiétaient d’ailleurs à son sujet. Mais Gusto est réapparu au Groupama OL Training Center au début du mois d’avril. Dimanche, il a retrouvé les terrains durant environ dix minutes face à l’OM. Mais son entrée n’a pas été une franche réussite, lui qui a marqué contre son camp en fin de match (défaite 2 à 1). Pointé du doigt sur les réseaux sociaux, notamment pour son implication, Malo Gusto a décidé de prendre la parole en conférence de presse ce mercredi. L’occasion de faire quelques mises au point.

Concernant son retour à la compétition et son CSC de dimanche, il a confié : «je suis content d’avoir retrouvé les terrains. C’était un moment difficile avec la blessure. Je suis déçu du match face à l’OM. J’aurais préféré reprendre d’une meilleure façon. C’est le foot. Il faut essayer de passer à autre chose (…) Je pense que c’était un peu facile de me jeter la pierre. Mais il faut l’accepter. J’étais le premier malheureux et je dois me rattraper. Le plus important est de gagner les matchs jusqu’à la fin de la saison.»

Le Français met les choses au clair

Malgré tout, le Français a avoué ne pas avoir apprécié les fausses informations et les insinuations selon lesquelles il retardait son retour car il avait déjà la tête à Londres. « C’est un peu pour ça que je suis devant vous pour répondre aux questions. Beaucoup de choses ont été dites (…) Quand tu es un joueur, un enfant du club, tu as toujours envie de jouer et de tout donner pour ce maillot. Quand on pense que tu as retardé ton retour pour rester à Chelsea, ça touche un peu. Les gens interprètent comme ils veulent. Je n’en veux à personne. J’ai toujours voulu jouer et tout donner jusqu’à la fin.»

Gusto est ensuite revenu sur son transfert à Chelsea et sa longue absence. «C’était une bonne chose, une petite récompense mon transfert. Mais ce n’est que le début. Je ne suis pas une personne qui se rend compte des choses. Quand on me dit que c’est grand, je me dis que ce n’est rien du tout, qu’une signature. Il faut que je me concentre sur le fait de bien finir la saison à Lyon. Ensuite, il se passera ce qu’il se passera.» Il veut terminer sur une bonne note tout en se préparant physiquement pour son prochain challenge à venir. Il a d’ailleurs pu avoir un avant-goût puisqu’il a passé du temps à Chelsea.

Il raconte ses semaines à Londres

«Les premières semaines là-bas étaient compliquées. J’y suis allé seul. Mais ça m’a permis de me recentrer sur certaines choses. J’ai bien été accompagné. Mes proches ont aussi été là. Lyon et Chelsea ont bien géré la chose au niveau de ma rééducation. Il y a eu des échanges réguliers entre les clubs. J’avais des choses à respecter du côté de Chelsea comme de l’OL. Un accord a été trouvé pour que tout se passe bien dans l’intérêt des deux clubs (…) J’avais des contacts réguliers avec les dirigeants. Ils sont venus me voir plusieurs fois à Chelsea et ça m’a fait plaisir de les sentir derrière moi.»

Mais Gusto a dû faire preuve de patience. «C’était une blessure qui a été plus grave que prévu. Au début, c’était un peu compliqué. On a dû gérer ça au dernier moment. C’était une lésion de grade 3 de mon ischio gauche (…) Ce qui m’a un peu touché mentalement, c’était que je pensais que la blessure serait moins longue. En parlant avec les différents staffs, on a eu un diagnostic plus long que prévu. Mais ce n’est pas plus mal. J’ai pu me concentrer sur moi-même et sur ma santé mentale et physique». Après une longue attente de près de trois mois, Malo Gusto a donc pu reprendre du service. «C’était un grand moment pour moi car je ne voyais pas le bout du tunnel. Mais ça ne m’était presque jamais arrivé. J’étais heureux de reprendre. J’avais envie.» De quoi rassurer l’OL qui comptera sur lui.