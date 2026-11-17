Le Portugal, le Danemark et la Norvège se disputaient ce soir les deux premières places du groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des Nations, avec pour objectif de se qualifier pour les quarts de finale. La Norvège a longtemps cru qu’elle allait s’incliner sur le terrain de son rival danois. Cependant, Erling Haaland a encore une fois fait parler de lui. Auteur d’un but à la 33e minute de jeu, l’attaquant de Manchester City a d’abord vu sa réalisation refusée par la VAR. Qu’importe, il a su trouver le chemin des filets quatre minutes plus tard.

La suite après cette publicité

L’histoire est devenue encore plus folle en fin de match. Après l’égalisation de Martin Ødegaard, Haaland s’est transformé en héros national en transformant le penalty obtenu au bout du temps additionnel. Un succès au forceps (3-2) qui envoie la Norvège en quarts de finale. De son côté, Haaland a inscrit ses 67e et 68e buts en 62 matchs avec son équipe nationale. Soit une unité de plus que les 67 réalisations inscrites par Kylian Mbappé avec l’équipe de France, mais en 108 sélections.