Barcelone : Hansi Flick vote Lamine Yamal pour le Ballon d’Or

Hansi Flick n’a aucun doute sur l’identité du joueur qui mérite de remporter le prochain Ballon d’Or. Après la démonstration du FC Barcelone contre le Feyenoord en Ligue des champions (5-1), l’entraîneur allemand a ouvertement défendu la candidature de Lamine Yamal. « Oui, c’est mon joueur, Lamine est un joueur du Barça et il mérite le Ballon d’Or. Lamine possède une qualité exceptionnelle, il est spécial, personne ne fait ce qu’il fait », a-t-il affirmé en conférence de presse. Capitaine mercredi et encore décisif avec un but et deux passes décisives, l’Espagnol continue de porter une équipe barcelonaise impressionnante en ce début de saison, avec déjà 22 buts inscrits en cinq rencontres.

La suite après cette publicité

Flick regrette en revanche les absences de Raphinha et Pedri parmi les 30 nommés pour la récompense. « Ils devraient tous les deux être dans cette liste. Ils sont fantastiques et le mériteraient », a-t-il estimé. Plus largement, l’ancien entraîneur du Bayern se montre particulièrement satisfait du niveau collectif de son équipe et de l’intensité affichée à l’entraînement. Sans vouloir comparer son Barça avec le Bayern avec lequel il avait remporté le triplé, Flick savoure : « Ici, je suis très heureux. C’est un rêve d’entraîner le Barça. » Et lorsqu’il a été interrogé sur la différence entre le jeu de son équipe et celui du Real Madrid, l’Allemand a évité la comparaison, préférant retenir que son Barça « joue comme une équipe » et parvient à divertir son public.