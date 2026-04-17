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CdM : la grosse révélation de Guy Stéphan sur la liste de Deschamps

Par Jordan Pardon
1 min.
Didier Deschamps et Guy Stéphan durant un entraînement des Bleus @Maxppp

Suite au forfait acté d’Hugo Ekitike à la Coupe du Monde, Didier Deschamps va être contraint de revoir sa copie. Pour autant, il s’annonce très peu probable de voir le sélectionneur appeler un tout nouveau joueur, aussi bien en attaque qu’à n’importe quel poste. C’est ce qu’a confié Guy Stéphan dans un entretien accordé à Ouest-France.

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«On espère surtout ne pas avoir plus de mauvaises nouvelles. Malheureusement, Hugo Ekitike s’est gravement blessé. C’est un coup dur et une grosse perte pour l’équipe de France. Il a un certain profil qu’on ne retrouve pas ailleurs. C’est un jeune joueur qui a été très bon lors de la tournée américaine. Il sentait qu’il serait dans le groupe et en quelques secondes, tout est à terre. Il faudra faire avec et réussir à pallier son absence. Maintenant, une liste se décide jusque dans les derniers jours. Il ne faut jamais dire jamais mais je ne pense pas qu’un joueur jamais sélectionné avec nous puisse être de la partie.» De quoi enterrer les espoirs de Jean Butez, Matthieu Udol, Robin Risser ou encore Eli-Junior Kroupi ? Réponse dans moins d’un mois.

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