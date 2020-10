Ligue Europa : Yusuf Yazici et le LOSC étrillent le Sparta Prague, Leicester et Tottenham déroulent

La première journée de Ligue Europa se poursuivait ce jeudi soir avec les rencontres programmées à 21 heures. Pour son entrée en lice dans le groupe H, le LOSC se déplaçait à la Generali Arena pour y affronter le Sparta Prague. À cette occasion, Christophe Galtier alignait un 4-5-1 avec le milieu offensif turc Yazici en soutien de Jonathan David en pointe. De son côté, Vaclav Kotal optait pour un 4-3-3 avec le trio Vindheim, Julis et Moberg-Karlsson en attaque. Les hommes de Galtier réalisaient une belle entame et se procuraient de belles opportunités dès les premières secondes du match. Ainsi, Jonathan David (1ère) puis Ikoné (3e) manquaient d'ouvrir le score. Après une entame tonitruante, le LOSC laissait le Sparta obtenir la possession du ballon. Mais la formation tchèque devait évoluer rapidement à dix après l'expulsion précoce de Krejci (23e), coupable d'avoir retenu David qui filait seul au but.

Treize minutes plus tard, les Dogues se procuraient une belle occasion, mais la frappe de Xeka touchait le poteau (36e). Fort logiquement, les Nordistes décantaient la situation grâce à Yazici qui, d'une superbe frappe dans la lucarne, trompait Heca (0-1, 45e). Au retour des vestiaires, le LOSC se faisait surprendre sur la première situation dangereuse du Sparta. Hlozek, d'une talonnade astucieuse, décalait Dockal au point de penalty qui, d'une frappe enroulée, ajustait Maignan (1-1, 47e). Cinq minutes plus tard, Yazici sur la gauche distillait un bon centre pour David qui, au six mètres, voyait le cadre se dérober (52e).

Villarreal au forceps face à Sivasspor, l'AC Milan s'impose face au Celtic

Lille reprenait l'avantage à l'heure de jeu grâce une nouvelle fois à Yazici. Sur la gauche, Bradaric délivrait un excellent centre pour le milieu offensif turc dont la tête ne laissait aucune chance à Heca (1-2, 60e). Le LOSC prenait le large six minutes plus tard grâce à Ikoné, lancé dans la profondeur par Soumaré, qui remportait son duel face à Heca (1-3, 66e). Dans tous les bons coups de son équipe, Yazici s'offrait un triplé et profitait d'une boulette de Hanousek pour offrir la victoire aux siens (1-4, 75e). Grâce à ce large succès, le LOSC entamait idéalement sa campagne européenne. Dans les autres matchs de la soirée, Leicester accueillait le Zorya Lougansk au King Power Stadium. Les hommes de Brendan Rodgers ouvraient le score avant la demi-heure de jeu par Maddison, opportuniste, qui profitait d'une offrande d'Iheanacho (1-0, 29e). Juste avant la pause, les Foxes creusaient l'écart par Harrison Barnes qui, d'un petit piqué, remportait son duel face au gardien (2-0, 45e). Dans tous les bons coups offensifs de son équipe, Iheanacho profitait d'une boulette de la défense pour inscrire le troisième but (3-0, 67e).

Pour son entrée en lice dans le groupe J, Tottenham recevait Linz au Tottenham Hotspur Stadium. Les ouailles de José Mourinho démarraient bien la rencontre grâce à Lucas qui profitait d'une offrande de Carlos Vinicius pour ouvrir la marque (1-0, 18e). Neuf minutes plus tard, les Spurs réalisaient le break par Andrade qui déviait le centre de Bale dans ses propres filets (2-0, 27e). En fin de match, Son profitait d'une belle remise de la tête de Vinicius pour corser l'addition (3-0, 84e). De son côté, l'AC Milan se déplaçait à Glasgow pour y affronter le Celtic. Les Rossoneri lançaient les hostilités avant le quart d'heure de jeu. Suite à un superbe centre distillé par Castillejo, Krunic expédiait de la tête le ballon au fond des filets (0-1, 14e). Les protégés de Pioli doublaient la mise juste avant la pause par Brahim Diaz bien servi par Théo Hernandez (0-2, 42e). Dans le dernier quart d'heure, le Celtic réduisait la marque par Elyounoussi qui trompait Donnarumma de la tête (1-2, 76e). Dans le temps additionnel, Hauge parachevait le succès du club lombard (1-3, 90+2).

Les résultats de la soirée

Braga 3-0 AEK Athènes : Galeno (44e), Paulinho (78e), Horta (88e) pour Braga

Leicester 3-0 Zorya Lougansk : Maddison (29e), Barnes (45e), Iheanacho (67e) pour Leicester

Sparta Prague 1-4 Lille : Dockal (47e) pour le Sparta ; Yazici (45e, 60e, 75e), Ikoné (66e) pour le LOSC

Celtic Glasgow 1-3 AC Milan : Elyounoussi (76e) pour le Celtic ; Krunic (14e), Diaz (42e), Hauge (90+2) pour Milan

Maccabi Tel Aviv 1-0 Karabagh : Cohen (10e) pour Maccabi Tel Aviv

Villarreal 5-3 Sivasspor : Kubo (13e), Bacca (20e), Foyth (57e), Alcacer (74e, 76e) pour Villarreal ; Kayode (33e), Yatabaré (43e), Gradel (64e) pour Sivasspor

Tottenham 3-0 Linz : Lucas (18e), Andrade (27e, csc), Son (84e) pour Tottenham

Ludogorets 1-2 Royal Antwerp : Higinio (46e) pour Ludogorets ; Gerkens (63e), Refaelov (70e) pour Antwerp

Wolfsberger AC 1-1 CSKA Moscou : Liendl (42e, sp) pour Wolfsberger ; Gaich (5e) pour le CSKA Moscou

Dinamo Zagreb 0-0 Feyenoord Rotterdam

Hoffenheim 2-0 Etoile Rouge : Baumgartner (64e), Dabbur (90+3) pour Hoffenheim

Slovan Liberec 1-0 La Gantoise : Yusuf Helal (29e) pour le Slovan Liberec