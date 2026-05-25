Italie : la première liste post-Gattuso avec Koleosho et plein de jeunes

Pour ses deux matches amicaux contre le Luxembourg et la Grèce, la nouvelle Italie dirigée par Silvio Baldini mise clairement sur la jeunesse. Le sélectionneur azzurro a convoqué un groupe très rajeuni, pensé à la fois pour préparer l’avenir et préserver le classement FIFA, devenu déterminant dans les tirages internationaux. Autour du capitaine Gianluigi Donnarumma, Baldini a choisi d’intégrer plusieurs éléments issus des sélections U21 et des meilleurs centres de formation italiens et européens. Francesco Camarda, Francesco Pio Esposito, Niccolò Pisilli, Marco Palestra et Luca Koleosho font partie des joueurs les plus attendus, tout comme Michael Kayode, Davide Bartesaghi, Honest Ahanor, Cher Ndour et Luca Lipani, considérés comme de futurs cadres de la Nazionale. L’effectif affiche une moyenne d’âge de seulement 20 ans et 6 mois, avec quatre joueurs nés en 2008 et une large majorité de profils découverts ces dernières saisons en Serie A ou à l’étranger.

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Dans le détail, Baldini a convoqué les gardiens Giovanni Daffara, Gianluigi Donnarumma et Lorenzo Palmisani. En défense figurent Honest Ahanor, Davide Bartesaghi, Fabio Chiarodia, Pietro Comuzzo, Costantino Favasuli, Filippo Mane, Marco Palestra et Luca Reggiani. Le milieu de terrain est composé de Matteo Dagasso, Giacomo Faticanti, Luca Lipani, Cher Ndour, Niccolò Pisilli et Lorenzo Venturino. En attaque, l’Italie s’appuiera sur Francesco Camarda, Luigi Cherubini, Jeff Ekhator, Francesco Pio Esposito, Seydou Fini, Samuele Inacio et Luca Koleosho. Parmi les nouveautés, Samuele Inacio, fils de l’ancien joueur Inacio Pia et actuellement au Borussia Dortmund, fait partie des profils suivis avec attention, tout comme Koleosho, dont la présence marque cette première liste post-Gattuso.