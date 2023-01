FFF : les arbitres pourront bientôt s’exprimer en conférence de presse

La suite après cette publicité

Éric Borghini, membre du Comex et également président de la Commission fédérale des arbitres, veut mettre fin au mutisme des arbitres en France. Une réunion a notamment été organisée à Clairefontaine mercredi, au cours de laquelle le dirigeant a rassemblé les arbitres du football français, pour leur indiquer le nouveau chemin qu’il souhaitait emprunter. Il a également annoncé ce jeudi, dans un entretien accordé à L’Équipe, vouloir permettre au corps arbitral de s’exprimer en conférence de presse à l’issue des rencontres.

«On va aussi aller vers une prise de parole des arbitres après les matchs. (…) Ils vont s’exprimer devant la presse tout de suite après le match. Avant, il faut les préparer, leur donner une formation en média-training, en communication de crise, pour gérer les problèmes graves. J’ai dit aux arbitres qu’il fallait arrêter avec cette opacité. Les joueurs vont devant la presse, les coaches et les présidents aussi. Il faut arrêter avec les vieilles lunes que l’arbitre ne doit pas parler. On va les former et ils vont parler.» Une nouvelle réunion du Comex avait également lieu ce jeudi matin pour évoquer le sujet.

