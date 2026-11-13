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Éliminatoires CAN

« Je vais lui tirer les oreilles » : Hervé Renard recadre un joueur de la Côte d’Ivoire

Par Jordan Pardon
1 min.
Hervé Renard @Maxppp
Côte d'Ivoire 2-1 Gambie

En s’imposant face à la Gambie ce jeudi (2-1), la Côte d’Ivoire a assuré l’essentiel : les Élephants restent premiers de leur groupe de qualification pour la prochaine CAN avec trois victoires en autant de rencontres. Hervé Renard pourra se satisfaire du bilan comptable de son équipe, même si hier soir, la prestation de certains n’a pas été entièrement à son goût.

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En conférence de presse d’après match, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France féminine a pointé du doigt l’attitude d’Oumar Diakité, entré à la 70e minute à la place d’Elye Wahi. « Il a apporté ce pourquoi il est entré, donc sa fougue et sa détermination, a d’abord souligné Renard. Après… les deux-trois passements de jambes à la fin du match, je n’ai pas du tout apprécié (…) Parfois les Ivoiriens, on a tendance un peu à faire les “malins”, comme vous dites, mais il faut respecter l’adversaire. Parce qu’on a perdu le ballon sur cette action, donc je vais aller lui tirer les oreilles. »

Pub. le - MAJ le
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