EdF : Mattéo Guendouzi a mal vécu son absence dans la liste

Après la Coupe du Monde, l’équipe de France était de retour lors de cette trêve internationale avec deux rencontres face aux Pays-Bas et l’Irlande. L’occasion pour Didier Deschamps de repartir sur un nouveau cycle après sa prolongation. Mais le sélectionneur des Bleus a tout de même fait quelques choix avec notamment l’absence de Mattéo Guendouzi qui était pourtant présent au Mondial. En conférence de presse ce jeudi, le milieu de l’OM a avoué avoir eu du mal à digérer au moment de voir son absence.

«Ça faisait longtemps que je n’avais pas eu de coupure pendant la trêve. C’était difficile au moment de la liste, mais cela m’a permis de me reposer pour repartir de plus belle sur la dernière ligne droite. Mentalement c’était dur après la liste, mais il faut rester fort pour continuer de travailler et être le meilleur possible pour être appelé en juin. Mon poste à l’OM ? Je ne pense pas que cela ait joué sur mon absence au rassemblement, car je jouais déjà à ce poste et j’ai joué à la Coupe du Monde. Je n’ai pas eu le sélectionneur après la liste, il n’a pas à se justifier sur ses choix. Il va falloir travailler plus pour être indispensable en sélection.»

