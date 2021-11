Pep Guardiola évoque la suprématie de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Tout le monde en est conscient, mais il est très peu probable de revoir des extraterrestres de la trempe de Lionel Messi (34 ans) et Cristiano Ronaldo (36 ans) sur la planète football. Présent en conférence de presse ce mardi, avant le choc entre Manchester City et le PSG mercredi (21h), dans le cadre de la 5ème journée de la phase de poules de la Ligue des champions, Pep Guardiola a en tout cas expliqué partager cet avis.

La suite après cette publicité

« Ce que ces deux gars ont fait sera presque impossible à imiter. Peut-être que nous le verrons, mais je ne pense pas que cela arrivera. C'est unique, je pense. Trouver deux joueurs comme Cristiano et Messi, et qu'ils fassent ce qu'ils ont fait... » a ainsi déclaré le technicien espagnol de 50 ans devant les journalistes. Les passionnés de foot ont tout intérêt de continuer à profiter tant qu'ils le peuvent des deux phénomènes que sont la Pulga et CR7.

Créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus de bienvenue de 200€ avec le code FMUNI . Pour ce match retour, pariez 100€ sur une victoire 1-0 du PSG et tentez de remporter 1 650€ (cote à 16,50). Si votre 1er pari est perdant, Unibet vous offre 200€. (cotes soumises à variation)