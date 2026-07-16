Coupe du Monde 2026 : Donald Trump en tribunes pour la finale

S’il n’a pas assisté au moindre match de cette Coupe du Monde 2026, Donald Trump sera toutefois présent ce dimanche lors de la finale opposant l’Espagne à l’Argentine. Le président américain remettra également le trophée au sein du MetLife Stadium dans le New Jersey à l’instar de ce qu’il s’était passé il y a un an lors de la Coupe du Monde des Clubs gagnée par Chelsea contre le Paris Saint-Germain (3-0).

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« Sa présence viendra couronner ce qui a été la Coupe du monde la plus suivie, la plus sécurisée et la plus réussie de l’histoire des États-Unis », a notamment confié Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche.