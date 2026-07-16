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Coupe du Monde 2026 : Donald Trump en tribunes pour la finale

Par Aurélien Macedo
1 min.
Donald Trump @Maxppp

S’il n’a pas assisté au moindre match de cette Coupe du Monde 2026, Donald Trump sera toutefois présent ce dimanche lors de la finale opposant l’Espagne à l’Argentine. Le président américain remettra également le trophée au sein du MetLife Stadium dans le New Jersey à l’instar de ce qu’il s’était passé il y a un an lors de la Coupe du Monde des Clubs gagnée par Chelsea contre le Paris Saint-Germain (3-0).

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« Sa présence viendra couronner ce qui a été la Coupe du monde la plus suivie, la plus sécurisée et la plus réussie de l’histoire des États-Unis », a notamment confié Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche.

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