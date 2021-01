Journal du Mercato : tout s'accélère pour Manchester United

La suite après cette publicité

En France :

On comme ce JT en France où Toulouse a sortie les barbelés pour Amine Adli. Dans le viseur de l'Olympique de Marseille durant ce mercato, après les départs de Morgan Sanson et Kevin Strootman, le joueur de 20 ans ne devrait pas quitter son club formateur. En effet, l'entraîneur des Violets, Patrice Garande, a fermé la porte à un départ de son ailier : «A partir du moment où il me dit qu’il a envie d’être là, qu’il veut jouer la montée avec nous et que ce qui se passe autour ne le perturbe pas, je lui fais confiance et j’ai raison de lui faire confiance.» Stéphane Bahoken attise les convoitises avant la fin du mercato. Dans les petits papiers de West Bromwich Albion, l'attaquant angevin est aussi sur les tablettes du Gaziantep FK. Le club turc a manifesté son intérêt par une offre de prêt avec option d'achat et serait confiant quant à une issue positive dans ce dossier.

À l'étranger :

On part maintenant en Angleterre, du côté de Manchester United qui est de plus en plus actif sur ce marché des transferts. En effet, les Red Devils multiplient les pistes pour se renforcer, mais laissent aussi plusieurs indésirables s'en aller. Dans le sens des arrivées, MU cherche notamment de nouveaux défenseurs centraux, surtout à partir de cet été. C'est pourquoi le dossier Sergio Ramos semble bel et bien sérieux. Sa prolongation a toujours du plomb dans l'aile, car le Real Madrid ne lui propose qu'une année de contrat supplémentaire. Il envisagerait même sérieusement de poursuivre sa carrière chez les Mancuniens, alors que d'après la presse anglaise, le PSG ne le tenterait pas vraiment.

Les Red Devils seraient aussi très chauds pour faire venir Jules Koundé ! Le profil est totalement différent puisqu'il n'a que 22 ans, mais il évolue déjà à un très haut niveau avec le Séville FC. Son prix serait d'environ 60 M€, ce qui est tout à fait dans les cordes du club anglais. Cependant la concurrence sera rude pour cet été puisque le Bayern Munich, la Juventus et le Real Madrid seraient aussi sur le coup. Autre défenseur français suivi par Manchester United, Dayot Upamecano est également une des pistes principales. Le joueur de Leipzig attise aussi les convoitises puisque Liverpool multiplie les appels du pied, et souhaiterait le transférer cet été. Justement, MU pourrait sauter sur l'occasion et faire une offre dès cet hiver, pour l'arracher aux mains du club rival. Affaire à suivre… Lors du prochain marché des transferts, United devrait se jeter sur le milieu Christoph Baumgartner, qui évolue à Hoffenheim. Avec un contrat qui court encore jusqu’en 2023, il faudra proposer une belle offre au club allemand pour qu'il accepte de laisser partir sa pépite.

Un temps annoncé dans le viseur de l'OM et de Nice, Jesse Lingard fait finalement ses valises pour West Ham. Un accord a officiellement été trouvé entre les deux clubs pour un prêt jusqu'à la fin de saison. En revanche, Donny van de Beek qui souhaitait lui aussi partir en prêt pour trouver du temps de jeu est bloqué par Manchester United. Les dirigeants de son club s'opposeraient catégoriquement à son départ. À l'inverse de celui de Facundo Pellistri qui est tout proche ! En effet, le jeune uruguayen devrait être prêté dans les prochaines heures au Deportivo Alavés, jusqu'à la fin de saison. C'est officiel pour Tahith Chong qui est lui prêté au Club Bruges ! Enfin, Manchester United serait très chaud sur Facundo Medina du RC Lens. Les Mancuniens auraient même déjà fait une offre de 12 M€, il y a quelques jours. Mais pour l'instant, aucun signe d'un accord trouvé entre les deux clubs.

Enfin, on reste de l'autre côté de la Manche avec le cas Issa Diop, de West Ham. Liverpool subit une pénurie de défenseurs centraux cette saison et d'après nos informations, l'équipe de la Mersey creuse la piste du joueur des Hammers. Si une arrivée pour cet hiver reste compliquée, un transfert de dernière minute n'est pas impossible car West Ham ne serait pas contre une vente. Toujours selon nos informations, des écuries italiennes, dont l'Inter, et espagnoles seraient aussi dans les rangs pour le faire venir.

Les officiels du week-end :

Jean-Michaël Seri débarque aux Girondins ! Il arrive en prêt sec de Fulham, et restera à Bordeaux jusqu'à la fin de saison.

Le milieu de terrain Kalidou Sidibé est prêté sans option d'achat par Toulouse à Châteauroux jusqu'à la fin de la saison. D'ailleurs un autre joueur file en prêt, sans option d'achat à La Berrichonne, il s'agit de Marcin Bulka. Le gardien qui appartient au PSG y restera jusqu'à la fin de saison.

Baba Rahman est lui prêté par Chelsea ! Il part pour le PAOK Salonique, pour la fin de saison.

Enfin, le Brésilien Hulk a finalement trouvé un point de chute ! Libre de tout contrat après son départ de Shanghai, il s'est engagé avec l'Atlético Mineiro jusqu'en 2022.