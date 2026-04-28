Atlético : Ademola Lookman est incertain contre Arsenal
Ce mardi, Diego Simeone fête ses 56 ans. L’Argentin espère avoir un beau cadeau demain en Ligue des Champions face à Arsenal lors de la 1/2 finale aller. Un match durant lequel il aimerait pouvoir compter sur Ademola Lookman. Arrivé cet hiver en provenance de l’Atalanta, le buteur originaire du Nigéria est incertain.
« Son arrivée a eu un impact significatif sur l’équipe. Il apporte quelque chose de différent à l’attaque et ses progrès défensifs sont considérables. Espérons qu’il se rétablisse vite, car il ressentait encore une certaine gêne aujourd’hui, et il pourra nous être utile », a admis son entraîneur face à la presse.
Regardez en direct Atlético - Arsenal sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer