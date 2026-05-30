Liverpool : les coulisses du départ surprise d’Arne Slot

Les regards sont tournés vers Budapest où le coup d’envoi de la finale de Ligue des Champions doit être donné dans 1h maintenant. Pour autant, la planète foot ne s’arrête pas de tourner. Un peu plus tôt dans la journée, Liverpool en a profité pour annoncer le départ de son entraîneur Arne Slot, non sans une certaine amertume. «La contribution qu’Arne a apportée au Liverpool FC depuis qu’il est avec nous a été significative et, surtout pour les supporters et pour nous, une réussite. Dans le même temps, nous sommes collectivement parvenus à la conclusion que des changements sont nécessaires pour que le club continue d’avancer. Encore une fois, il convient de souligner qu’il ne s’agit pas d’une décision prise à la légère».

La suite après cette publicité

Mais alors comment les Reds en sont venus à prendre cette décision si elle est prise à regret ? Arrivé il y a deux ans, le technicien néerlandais est celui qui a ramené la 20e couronne nationale au club, sitôt après le chapitre historique écrit par les 9 années de Jürgen Klopp. «Des plans ont été faits, des discussions sont en cours avec le club pour des nouveaux joueurs et j’y participe. (…) J’ai un contrat avec ce club. (…) Tout porte à croire que je serai entraîneur la saison prochaine» disait-il il y a encore deux semaines. Depuis cette déclaration, les Reds ont perdu la 4e place au profit d’Aston Villa en chutant lourdement à Villa Park 4-2, et ont concédé le nul à Anfield face à Brentford.

La suite après cette publicité

Résultats irréguliers, style de jeu critiqué et problèmes avec Salah

Finalement 5e de Premier League, le club de la Mersey est tout de même qualifié pour la prochaine C1. C’est un moindre mal, mais des premiers doutes sont apparus. La cote de Slot, déjà pas mal entamée cette saison, s’est effondrée auprès des supporters. Quelques chiffres permettent d’étayer ces doutes. 53 buts ont été encaissés en championnat, soit la 13e défense du championnat. Sur l’ensemble de la saison, Liverpool a connu 20 défaites toutes compétitions confondues. Et puis il y a eu le dernier épisode avec Mohamed Salah, lequel souhaitait voir son équipe redevenir une «équipe d’attaque heavy metal que les adversaires craignent (…) qui remporte des trophées». Slot était évidemment le coupable tout désigné.

Le manque de résultats, la gestion de certains cadres du vestiaire, le technicien se voyait aussi reprocher le manque de dynamisme dans le jeu de Scousers, rendu souvent trop prévisible ajoute le Liverpool Echo. Il n’empêche, Slot était apprécié en interne et la décision de s’en séparer a été prise à contre cœur. «Personne au sein du club ne sous-estime ce que Slot a accompli, ni la manière dont il s’est comporté. Sur le plan humain, il semble sans doute un peu injuste qu’un entraîneur perde son poste un an après avoir remporté le titre de Premier League», rapporte Sky Sports. À lire le média anglais, il a fallu trancher dans le vif pour permettre à l’équipe de passer à l’étape suivante, revenir à une forme de paix sociale.

La suite après cette publicité

Un départ à contre cœur

«Des décisions doivent être prises en fonction de ce qui, selon les dirigeants, offre à l’équipe les meilleures chances de progresser, et c’est le type de décision qu’ils estiment avoir prise concernant l’avenir d’Arne Slot. Il semble s’agir d’une décision motivée par des raisons footballistiques, liées au style de jeu. Ils ne dénigrent évidemment pas le travail d’Arne Slot ni les performances exceptionnelles réalisées par Liverpool lors de cette saison victorieuse», poursuit Sky Sports, rappelant le football pratiqué sous Klopp, «un style plus apprécié». Favori pour prendre la suite, Andoni Iraola sera peut-être cet homme-là mais il n’y arrivera pas seul. Le mercato risque aussi de faire bouger les lignes. Outre Salah, des éléments comme Ibrahima Konaté sont sur le départ.