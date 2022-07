Amical : un OM sans idée s'incline à Boro

Après une victoire contre le Marignane-Gignac-Côte-Bleu Football Club (4-1), les Marseillais d'Igor Tudor avaient enchaîné avec une défaite sévère face à Norwich à Fos-sur-Mer (0-3). Ce vendredi, ils s'étaient envolés pour l'Angleterre afin d'affronter Middlesbrough (Championship) avant de commencer leur stage britannique à Saint George's Park, le Clairefontaine anglais, ponctué par une rencontre face au Real Betis.

La suite après cette publicité

Dans un Riverside Stadium, les quelques supporters de l'OM, une dizaine à tout casser, pouvaient voir à l'œuvre l'un des nouvelles recrues. En effet, Chancel Mbemba, le défenseur central, était aligné aux côtés de Samuel Gigot et d'Isaak Touré. On retrouvait ainsi le 3-4-2-1 d'Igor Tudor avec, petite nouveauté aussi, Gerson et Dimitri Payet en soutien d'Arkadiusz Milik. On le sent, défensivement, dans le dos des pistons, Sead Kolasinac et Cengiz Ünder ce vendredi, c'est compliqué. Mais les trois centraux ont globalement fait le travail en première mi-temps. Un temps dépassés, les Marseillais reprenaient peu à peu du poil de la bête. La première frappe olympienne, celle de Milik, n'intervenait qu'à la 26e minute et s'envolait assez largement à côté du cadre de Zack Steffen.

Moins de cinq minutes plus tard, on retrouvait un schéma qu'on va probablement beaucoup observer cette saison. Lancé dans la profondeur dans le dos de la défense, Sead Kolasinac, plutôt bon le long de cette première période, centrait en retrait pour Arek Milik, qui loupait une fois de plus le cadre (30e). Une nouvelle fois, la répétition de ce mouvement. Kolasinac dans le dos, centre en retrait à ras de terre pour Ünder qui butait, comme Gerson ensuite, sur Steffen (37e). À la mi-temps, les deux équipes se quittaient dos à dos, avec un léger avantage pour l'OM dans le jeu.

L'OM sombre en seconde période

Pendant la pause, Jonathan Clauss, lui aussi nouvelle recrue, s'échauffait. Mais Igor Tudor décidait plutôt de faire rentrer Léo Balerdi (pour Mbemba), Duje Caleta-Car (pour Gigot) et Cédric Bakambu (pour Milik). Pau Lopez, qui n'avait pas franchement eu beaucoup de travail, dû s'imposer sur une frappe puissante de Matt Crooks (48e). En contre, cette saison, l'OM devrait être redoutable. Sur une belle sortie de balle, Cengiz Ünder trouvait Dimitri Payet. Le Réunionnais tentait de s'infiltrer dans la surface avant de frapper sur le portier de Boro (52e). Mais ce qui devait arriver, arriva. Sur un long ballon en profondeur, Isaia Jones profitait de la naïveté de Léo Balerdi pour récupérer le ballon et battre un Pau Lopez impuissant (1-0, 53e). La révolte se faisait alors attendre et Tudor changea ses deux pistons (Clauss pour Ünder et Amavi pour Kolasinac) après l'heure de jeu (62e). L'ancien Lensois n'était d'ailleurs pas loin de s'offrir son premier but. Sur un contre, Payet lançait Bakambu, qui tentait d'offrir le cuir à Clauss, bien rattrapé dans la surface par un adversaire (65e).

Même si les Anglais étaient moins dangereux globalement, ils n'en étaient pas moins tranchants lorsqu'ils s'approchaient du but. Ainsi, sur un long ballon dans le dos de Caleta-Car et malgré le retour d'Amavi, le cuir revenait dans les pieds de Marcus Tavernier, qui crucifiait Pau Lopez (2-0, 72e). Dans la foulée, Tudor faisait encore tourner. Ruben Blanco pouvait fêter sa première, tout comme Luis Suarez qui suppléait Dimitri Payet. Pape Gueye et Luan Peres faisaient aussi leur entrée en jeu. Le portier de l'OM, prêté par le Celta Vigo, mit six minutes à se montrer en repoussant des deux poings une belle frappe de Riley McGree (78e).

Enfin, Gerson était remplacé par Bartug Elmaz et Mattéo Guendouzi, encore très irrité et copieusement sifflé par le public britannique, laissait sa place à Oussam Targhalline, auteur d'un début de préparation intéressante (82e). L'OM avait vraiment beaucoup de mal et les Rouges, eux, tentaient deux trois coups, notamment un centre au cordeau qui trouvait Ryan Giles, dont la reprise était dévissée (85e). En fin de match, c'était d'autant plus décousu. Après une tentative de Bakambu, c'est Luis Suarez, qui tirait à côté (88e). Malgré tout cela, l'OM reste à nouveau muet et enchaîne un nouveau revers dans cette préparation.