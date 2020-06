La révolution des cinq changements au cœur du débat !

La crise liée au coronavirus a changé beaucoup de choses. D'une part, on s'est demandé si les championnats nationaux pouvaient aller au bout et si les compétitions de l'Union européenne des associations de football (UEFA), la Ligue des Champions et la Ligue Europa, se termineraient. Ensuite, la question des pertes financières a été (et est toujours) au centre des débats, tant les clubs ont eu un gros manque à gagner même si certaines dispositions, comme le chômage partiel ou la baisse des salaires, ont été prises.

Mais ce n'est pas tout ce qui a changé. Certaines règles ont été modifiées. Par exemple, en France, le mercato estival, uniquement entre formations hexagonales, a débuté ce lundi 8 juin et il faudra connaître d'autres dates, fixées par la Fédération internationale de football (FIFA), afin de savoir quand les mouvements internationaux pourront se faire. Depuis quelque temps, le football a repris ses droits en Allemagne et cela ne va pas tarder en Espagne (jeudi prochain), en Italie et en Angleterre.

Introduction des cinq changements

Toutefois, comme il faut achever les compétitions nationales, les écuries vont avoir beaucoup de matches à jouer dans un espace temps assez réduits. Avec un arrêt aussi long, le plus long qu'un joueur peut connaître dans sa carrière, sans réelle préparation physique, il fallait aussi adapter les lois du jeu. Ainsi, le 8 mai dernier, l'International Football Association Board (IFAB), qui régit les lois du jeu donc, a approuvé une demande de la FIFA.

Il est, en effet, désormais autorisé au club d'effectuer cinq remplacements par rencontre, au lieu de trois précédemment. « L'IFAB a accepté d'apporter un amendement temporaire aux Lois du Jeu sur la base d'une proposition reçue de la FIFA visant à protéger le bien-être des joueurs. Pour les compétitions qui ont commencé ou sont censées commencer, mais qui devraient être achevées d'ici le 31 décembre 2020, l'IFAB a approuvé la proposition de la FIFA d'introduire un amendement temporaire à la loi 3, qui permettra un maximum de cinq remplaçants par équipe. L'amendement temporaire entre en vigueur avec effet immédiat, et a été fait, car les matches peuvent être joués dans une période condensée dans différentes conditions météorologiques, qui pourraient avoir des répercussions sur le bien-être des joueurs », communiquait l'IFAB au début du mois de mai.

L'idée ne fait pas l'unanimité

Alors, évidemment, cela n'est pas un changement majeur dans l'esprit des gens, mais il l'est probablement dans la tête de certains coaches et surtout dans les règles du jeu. « Pour moi, la règle des cinq changements profite aux grands. Ceux qui ne jouent pas dans les grandes équipes seraient des titulaires dans n'importe quelle autre équipe. Les changements que les entraîneurs peuvent apporter dans les grandes équipes sont très bons. La plupart des joueurs sur le banc sont internationaux », pestait un peu Oscar Garcia, l'entraîneur du Celta Vigo.

En effet, on imagine assez bien le Paris Saint-Germain faire rentrer cinq joueurs, tous internationaux, quand d'autres formations plus faibles, en qualité et en quantité, affaibliront bien entendu leur niveau en faisant entrer par exemple, le jeune joueur du centre de formation qui vient de passer pro et qui était initialement présent sur le banc de touche pour prendre l'expérience de l'atmosphère, mais aussi pour faire le nombre sur la feuille de match. Quique Sétien, le coach du Barça, est contre, mais pour une autre raison. « Les cinq changements vont nous nuire, parce que sur beaucoup de matches, nous faisions la différence dans les dernières minutes. Là, nos adversaires auront plus de joueurs frais », a lâché le coach de Messi.

Mais les avis du technicien du Celta Vigo et de celui du Barça sont loin de faire consensus. « Pour ma gestion d'équipe, c'est un atout que j'ai envie d'expérimenter. Mais j'aimerais savoir si on pourrait aussi aligner plus de 18 joueurs sur la feuille de match », tempère Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers. « *Pour moi, il n'y a que des gagnants : les coaches, qui ont plus de cartes en main. Les joueurs, qui prendront moins mal le fait d'être remplaçants au coup d'envoi. Et les spectateurs qui auront la garantie d'un jeu plus rapide », poursuit de son côté Pascal Dupraz, le coach du Stade Malherbe Caen.

Cela peut-il durer dans le temps ?

Initialement, ce changement de loi est temporaire. Il doit concerner uniquement les championnats qui se terminent dans cette année 2020. Mais l'IFAB a déjà communiqué sur le fait que la règle pourrait durer un peu plus longtemps : « la décision d'appliquer ou non cet amendement temporaire restera à la discrétion de chaque organisateur de compétition, tandis que l'IFAB et la FIFA détermineront ultérieurement si cet amendement temporaire devra être prolongé (pour les compétitions qui se termineraient en 2021, ndlr) ».

Ensuite, si les bienfaits sur le jeu se font ressentir, notamment au niveau du rythme d'un match, l'IFAB et la FIFA pourraient inscrire cette règle dans le marbre. Reste que pour le moment, personne n'a communiqué à ce sujet et il se pourrait qu'on observe les premières grosses différences quand tous les championnats, notamment la Premier League, réputée pour être plus intense, auront repris. Après la crise du coronavirus, le(s) changement(s), c'est maintenant !