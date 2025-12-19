CdM 2026 : les mots forts de Marcelo sur son favori

Marcelo, légende du Real Madrid et du Brésil, s’est exprimé sur la prochaine Coupe du Monde 2026 lors d’un échange avec le YouTubeur DjMaRiiO. Pour le Brésilien, la compétition au Qatar s’annonce ouverte, mais il place son pays parmi les favoris : « c’est la première Coupe du Monde où toutes les équipes seront au sommet de leur forme. France, Brésil, Espagne… il y en a environ cinq qui peuvent gagner. Attention au Brésil et à Ancelotti. Nous sommes toujours favoris. Le Brésil, c’est le Real Madrid des sélections nationales. »

Le latéral gauche brésilien a également profité de l’entretien pour évoquer ses choix de carrière et son regard sur les jeunes talents : « actuellement, je recruterais Pedri pour le Real Madrid. Il possède certaines qualités d’un joueur du Real Madrid. Tout le monde dirait Lamine, mais je pense que Pedri serait une meilleure recrue. » Marcelo met ainsi en lumière le fait que ni Toni Kroos ni Luka Modrić n’ont été remplacés.