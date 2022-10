Le niveau de la Liga a-t-il drastiquement chuté ?

La suite après cette publicité

Oui, le niveau de la Liga est en chute libre

Le constat est flagrant si on se base sur les compétitions européennes. Une seule équipe de Liga en huitièmes, ce n'était jamais arrivé avec le format actuel de la compétition. D'autant plus que Séville, l'Atlético et le Barça ont pris la porte sans peine ni gloire. Aujourd'hui, il n'y a qu'un club espagnol qui fait peur en Europe : le Real Madrid. Bien loin de ce qui se passait il y a encore peu, où les Merengues étaient accompagnés d'un FC Barcelone tout aussi redoutable, d'un Atlético qui a fait tomber des cadors à tour de bras et même, occasionnellement, d'autres équipes comme Séville. Clairement, l'élite espagnole n'est plus au niveau du reste de l'élite européenne.

Au delà des résultats, qui peuvent parfois être relativisés, on a senti une certaine impuissance, surtout dans le cas du Barça et de l'Atlético qui auraient dû et pu faire bien mieux. Au delà du tableau d'affichage, lors de leurs duels face à leurs rivaux du groupe, les deux clubs ont été dépassés sur tous les plans : technique, tactique et physique. Un véritable sentiment d'infériorité pour le moins inquiétant, et difficile à expliquer, même s'il pourrait y avoir un argument de poids. Les clubs espagnols n'ont peut-être plus l'habitude de jouer face à des rivaux d'un tel niveau et imposant une telle intensité, principalement parce qu'ils affrontent des équipes plutôt faibles tous les week-ends.

Autre point majeur souvent souligné par les détracteurs du championnat, c'est la perte continuelle des stars au sein des plus grosses écuries du pays. Neymar, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Lionel Messi et bien d'autres, alors que dans le même temps, aucun véritable remplaçant n'a été trouvé pour les joueurs en question. De quoi perdre à tous les niveaux : attractivité, spectacle, marketing etc, à l'heure où les meilleurs joueurs de la planète semblent avant tout privilégier la Premier League.

Non, les mauvais résultats de cette saison ne sont que circonstanciels

Après plusieurs saisons de Liga où le spectacle n'était pas forcément au rendez-vous, on assiste à un petit renouveau cette saison. Les équipes plutôt défensives et limitées dans le jeu ont peu à peu disparu, et on voit de plus en plus d'écuries proposer du spectacle. Ou du moins, afficher des intentions assez offensives. Les statistiques et le contenu des rencontres prouvent ainsi que ce premier petit tiers de saison en Espagne est bien plus prolifique et riche en occasions que les saisons qui ont précédé. S'il est vrai que quelques locomotives du championnat sont un peu affaiblis, plein de clubs comme Villarreal, le Betis, la Real Sociedad et même d'autres comme le Rayo Vallecano, l'Athletic ou Osasuna affichent leur meilleur niveau et leur meilleur effectif depuis bien des années. Une homogénéisation dans la première partie de tableau qui semble se faire vers le haut, notamment grâce à l'explosion de plein de jeunes aux quatre coins du pays. Quant aux résultats du Barça en championnat, si on met de côté ce superbe match contre l'Athletic, le bilan comptable est certes bon mais le contenu des rencontres a souvent été moyen avec des résultats trompeurs.

On peut aussi souligner qu'il est un peu précipité de faire un bilan sur une seule saison. Sur les cinq dernières saisons, la Liga a d'ailleurs toujours été deuxième derrière la Premier League, bien devant les autres championnats. Même sur cette saison, la Liga est à 10.000 points, moins que la Premier League (12.428), mais devant la Bundesliga (9.750) ou la Serie A (9.071), alors que la Ligue 1 totalise 7.583 points. On notera que c'est en bonne partie grâce aux trois équipes initialement engagées dans les autres compétitions européennes - le Betis et la Real Sociedad en Europa League et Villarreal en Conference League - se sont déjà qualifiées haut la main pour le prochain tour, dans des groupes pas évidents à négocier qui plus est. On pourra commencer à s'inquiéter si la tendance en Ligue des Champions venait à se confirmer sur la durée.

Puis, l'argument européen est-il vraiment le plus pertinent pour juger de la qualité et/ou du niveau d'un championnat ? C'est un critère à prendre en compte, bien sûr, mais est-ce le seul ? Lorsque les clubs de Liga raflaient presque tout sur la scène continentale, la Liga était-elle la meilleure ligue de la planète ? Pas forcément, surtout que les équipes de milieu et bas de tableau étaient bien plus faibles qu'actuellement. De même : lorsque les clubs anglais peinaient au début des années 2010, cela voulait-il dire que la Premier League était un championnat de seconde zone ? Clairement pas...