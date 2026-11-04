OM : Keyliane Abdallah réintégré en équipe première

Keyliane Abdallah est déjà de retour avec les professionnels. Une semaine après avoir été rétrogradé en équipe réserve par Bruno Genesio, l’ailier formé au club a retrouvé le groupe professionnel ce lundi à La Commanderie, selon les informations de La Provence. Une décision prise par l’entraîneur marseillais après l’entrée en jeu décevante du jeune joueur face au Havre (4-3), à l’issue de laquelle son attitude avait été publiquement pointée du doigt. Durant cette mise à l’écart, Abdallah s’est entraîné sous les ordres de Romain Ferrier et a disputé deux rencontres avec la réserve, l’une en Challenge Espoirs face à Strasbourg, l’autre en National 2 contre Riviera FC, conclue par une défaite (0-1). Bruno Genesio a finalement choisi de lui offrir une nouvelle chance après cette semaine passée loin du groupe professionnel.

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Ce retour intervient à quelques jours du déplacement de l’OM sur la pelouse du Bayer Leverkusen, en Ligue Europa. Abdallah devrait faire le voyage en Allemagne, même si sa présence dans le groupe retenu pour la rencontre reste à confirmer. La réserve marseillaise se déplacera également à Leverkusen pour y disputer un match amical, mais l’ailier mahorais devrait retrouver l’équipe première. Malgré sa récente sanction, le jeune Marseillais conserve une place dans la campagne européenne de son club. Titulaire lors des trois premières rencontres de Ligue Europa, il est actuellement le seul buteur de l’OM dans la compétition, grâce à sa réalisation face à Besiktas.