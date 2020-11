Manchester City veut gâter Raheem Sterling

Le Manchester City de Pep Guardiola connaît une saison très compliquée en Premier League : une 11e place et seulement 3 victoires en 8 matchs. Des performances bien loin des espérances pour une équipe censée jouer le titre et qui déteignent sur les individualités, à l'image d'un Raheem Sterling méconnaissable.

L'international anglais, habitué à marquer à de nombreuses reprises les saisons précédentes, aligne des statistiques loin de ses standards : 2 buts et 1 passe décisive en 8 matchs. Et pourtant, il reste l'un des cadres des Citizens. Après avoir prolongé Pep Guardiola, les Mancuniens souhaiteraient proposer une extension en or à Sterling selon le Mirror. En fin de contrat en 2023, l'attaquant de 25 ans, qui a émis le souhait d'un jour partir loin de l'Angleterre, devrait se voir proposer une augmentation de salaire. Difficile à refuser…