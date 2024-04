Neymar gagne un bras de fer à 3 M€

Hier soir, Neymar a suivi la rencontre opposant ses deux anciens clubs, le PSG et le FC Barcelone, en Ligue des champions. Et le Brésilien s’est fait remarquer avec un commentaire piquant sur les réseaux sociaux. Visiblement heureux, Ney avait aussi reçu une bonne nouvelle un peu plus tôt. En effet, Mundo Deportivo révèle qu’il a gagné un bras de fer judiciaire. Un tribunal brésilien a suspendu une amende d’environ 3 millions d’euros qui avait été infligée au footballeur qui avait construit sans autorisation un lac artificiel sur son domaine de Rio de Janeiro.

Mais la justice a tranché et estime que Neymar n’est pas en tort. La juge a indiqué "a confirmé qu’aucun permis (environnemental) n’est nécessaire pour de telles activités" et que les infractions "n’étaient pas (caractérisées)". De quoi soulager l’ancienne star du PSG.