Kylian Mbappé donne la recrue idéale pour le Real Madrid…

Recrue phare du Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé a vu d’autres joueurs le rejoindre dans la capitale espagnole. Pour le moment, le recrutement merengue n’a pas porté ses fruits en termes de trophées. Quels joueurs la Casa doit-elle recruter pour revenir au top ? Invité par le journal AS à donner le nom du joueur idéal à recruter, Kylian Mbappé a donné une réponse inattendue.

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« Cristiano, Zidane, Ronaldo… s’ils pouvaient revenir. Cristiano reviendrait. Zizou joue parfois un peu. Et Ronaldo… la qualité ne se perd jamais. Ce sont des légendes du Real Madrid. Ils ont beaucoup apporté et continuent de susciter beaucoup d’enthousiasme chez les supporters madrilènes », a-t-il confié.