Menu Rechercher
Commenter 27
Liga

Kylian Mbappé donne la recrue idéale pour le Real Madrid…

Par Matthieu Margueritte
1 min.

Recrue phare du Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé a vu d’autres joueurs le rejoindre dans la capitale espagnole. Pour le moment, le recrutement merengue n’a pas porté ses fruits en termes de trophées. Quels joueurs la Casa doit-elle recruter pour revenir au top ? Invité par le journal AS à donner le nom du joueur idéal à recruter, Kylian Mbappé a donné une réponse inattendue.

La suite après cette publicité

« Cristiano, Zidane, Ronaldo… s’ils pouvaient revenir. Cristiano reviendrait. Zizou joue parfois un peu. Et Ronaldo… la qualité ne se perd jamais. Ce sont des légendes du Real Madrid. Ils ont beaucoup apporté et continuent de susciter beaucoup d’enthousiasme chez les supporters madrilènes », a-t-il confié.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (27)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier