Manchester United souhaite retenir Marcus Rashford

Marcus Rashford vit actuellement une saison compliquée. Elle démarrait par son tir au but manqué face à l'Italie en finale de l'Euro, puis par une opération à l'épaule qui le tenait éloigné des terrains pendant trois mois, avant de passer un certain temps sur le banc de Manchester United. En effet l'Anglais ne semble pas rentrer dans les plans de Ralf Rangnick qui ne l'aligne même pas lorsque aucun véritable attaquant de pointe n'est disponible.

La suite après cette publicité

Encore jeune, l'attaquant des Red Devils ne compte pas gâcher ses meilleures années à ronger son frein sur le banc. D'autres clubs suivent la situation comme le PSG ou Arsenal et le FC Barcelone, et si un départ pourrait être envisagé du côté du joueur, Manchester n'est pas sur la même longueur d'ondes. La direction estime que leur joueur est simplement dans une mauvaise passe et qu'il retrouvera son niveau. Les différents candidats au poste d'entraîneur auraient également signifié qu'ils ne voulaient pas voir Rashford quitter le club selon The Sun.