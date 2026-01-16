Menu Rechercher
Le RC Lens proche de boucler l’arrivée de Gorgelin

Par Sebastien Denis
Mathieu Gorgelin en action avec Le Havre @Maxppp

Suite à la blessure « très longue durée » de Régis Gurtner, confirmée ce jeudi par Pierre Sage, le board lensois a dégainé. Selon nos informations, Mathieu Gorgelin (35 ans) a de grandes chances de s’engager pour une pige de 6 mois avec le club artésien.

Libre depuis son départ du Havre l’été dernier, l’ancien portier de l’Olympique Lyonnais, qui avait disputé toute la fin de saison en L1 avec le HAC (16 matches de L1), arrive avec une mission précise : endosser le rôle de doublure d’expérience derrière Robin Risser, numéro 1 des Sang et Or et grande révélation de la saison au poste de gardien en Ligue 1.

