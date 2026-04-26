Nice : Puel a calmé Wahi à la mi-temps
Au micro de Ligue 1+, Claude Puel n’a pas caché sa satisfaction après le nul arraché par l’OGC Nice contre l’OM (1-1), saluant autant le résultat que l’état d’esprit affiché. L’entraîneur azuréen a particulièrement mis en avant Elye Wahi, louant son sang-froid et son audace sur le penalty, symbole selon lui d’un joueur qui prend ses responsabilités dans les moments décisifs contre son ancien club. Au-delà du geste, Puel a insisté sur l’implication collective et la progression mentale de son groupe, capable de rester dans son match malgré les difficultés.
Un discours teinté de satisfaction, presque de soulagement, dans une période où chaque point compte et où ce genre de performance nourrit la confiance retrouvée. «Je suis content pour Elye. Je lui ai dit de rester calme, qu’il allait marquer. Il s’est fait chahuter et c’était la meilleure réponse», a expliqué l’entraîneur français. Bravo Monsieur Wahi comme on dit.
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