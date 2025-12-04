Lens : Pierre Sage confirme le départ de Deiver Machado

Deiver Machado s’apprête à quitter le RC Lens, à six mois de la fin de son contrat, pour rejoindre le FC Nantes. Le latéral gauche doit parapher un bail de deux ans et demi, lui qui a tout de même 32 ans. Sa perte de temps de jeu, principalement en raison de sa blessure en début de saison, en est la raison. Il veut jouer afin de se donner une chance de participer à la Coupe du Monde l’été prochain. Pierre Sage a confirmé ce transfert imminent en conférence de presse.

«Le départ de Machado n’était pas prévu, mais l’opportunité pour lui d’avoir du temps de jeu pour un objectif personnel, qui est de jouer la Coupe du monde, nous semblait important, donc on ne se met pas en opposition à son projet personnel, a expliqué le technicien lensois. Même s’il était en forme, il a eu beaucoup moins de temps de jeu parce que Matthieu Udol tient la corde. Ça permet aussi à d’autres joueurs d’avoir des perspectives, notamment Anthony Bermont.»