Neymar risque une suspension colossale après son craquage !

Ce jeudi soir, Neymar a encore fait parler de lui au Brésil. Et cette fois, en plus de briller sur le terrain, il s’est aussi illustré négativement en dehors. Titulaire face à Remo en championnat, le joueur avait aidé Santos à s’imposer sur le score de 2 à 0. Passeur décisif pour le premier but des siens, il a ensuite été impliqué sur le second but signé Moises à la 82e minute de jeu. La soirée semblait parfaite. Mais l’ancien Parisien n’a pas réussi à évacuer sa frustration accumulée pendant la rencontre après les nombreux coups reçus pendant la partie. Frustré après une grossière faute adverse, il avait voulu en découdre avec son adversaire avant d’être retenu par ses coéquipiers.

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Mais cela n’a pas empêché l’arbitre de la rencontre, Savio Pereira Sampaio, de lui donner un carton jaune, synonyme de suspension pour le choc de ce week-end face à Flamengo. Furieux, le Brésilien de 34 ans s’est présenté face à la presse et a passé un gros coup de gueule. « Ce carton est injuste. J’ai subi un tacle dangereux en fin de match, inutilement. Ce n’était pas le premier, mais le troisième ou le quatrième. Je suis allé protester et j’ai reçu un carton jaune. Sávio (l’arbitre) est comme ça, il s’est réveillé comme Chico (de mauvaise humeur) et est entré sur le terrain dans cet état. Il veut être la star du match, il manque cruellement de respect aux joueurs, il ne parle pas, il ne discute pas, c’est le genre de gars qui mène le jeu, qui veut tout contrôler. Il doit apprendre à gérer ça. C’est irrespectueux. » Mais voilà, au Brésil, le terme « chico » fait référence aux menstrues des femmes et est associé à l’impureté, la saleté. Un mot connoté très négativement et jugé sexiste et misogyne.

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12 matches de suspension ?

De quoi donc enflammer la presse brésilienne et entraîner de vives réactions. Jusqu’aux instances ? C’est visiblement la tendance puisque selon la presse brésilienne, relayée par The Sun, Neymar risque jusqu’à 12 matches de suspension. Cela avait été la sanction contre Gustavo Marques, qui avait tenu des propos sexistes à l’encontre de l’arbitre Daiane Muniz. « Avec tout le respect que je dois aux femmes du monde entier – je suis marié, j’ai aussi ma mère – je suis désolé si je dis du mal des femmes, mais je ne pense pas qu’elle ait les capacités d’arbitrer ce match. Je pense que la Fédération doit se pencher sur un match de cette importance et ne pas désigner une arbitre femme », avait lancé le principal intéressé.

Neymar est donc sous la menace d’une sanction XXL qui viendrait entériner définitivement ses chances de disputer la Coupe du monde avec le Brésil cet été. Car s’il rêve toujours de disputer la compétition, il part de très loin et n’a pas été convoqué par Carlo Ancelotti depuis sa prise de fonction. Le technicien italien avait expliqué qu’il n’était pas au niveau physique attendu pour des matches internationaux. Et ce n’est donc pas en ratant la fin de saison de son équipe que Neymar pourra enchaîner et avoir du rythme. La sanction pourrait tomber dans les prochains jours, mais Neymar retient son souffle.