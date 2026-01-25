Le PSG fait un joli cadeau au FC Barcelone pour Dro Fernandez

C’est un dossier qui commence à traîner, mais qui sera bel et bien conclu dans les jours à venir. Pour le plus grand malheur d’Hansi Flick, qui apprécie beaucoup le jeune milieu de terrain offensif de 18 ans, séduit par le discours de Luis Enrique et qui est convaincu qu’il aura plus d’opportunités de jouer à Paris qu’à Barcelone. L’officialisation du deal surviendra bel et bien au cours de la semaine à venir.

La suite après cette publicité

Si le dossier s’éternise un peu aux yeux de beaucoup de supporters, c’est en raison du règlement du transfert. Certes, le joueur a une clause libératoire de 6 millions d’euros. Le PSG a donc juste à l’activer, et le Barça n’aurait pas son mot à dire. Mais quand une clause libératoire est levée, l’imposition est plus élevée que dans le cadre d’un transfert normal, pouvant porter le total à payer à environ 9 millions d’euros, et Parisiens et Barcelonais négocient donc un transfert qui permettrait au PSG de payer un peu moins au final, et au Barça de toucher un peu plus.

La suite après cette publicité

Le PSG, sympathique avec le Barça

Mundo Deportivo explique ainsi que le deal devrait se conclure autour des 8 millions d’euros, une somme déjà avancée par différents médias plus tôt ce week-end. Mais surtout, le journal catalan nous indique que le PSG fait, en quelque sorte, un peu de charité avec le Barça. Négocier un transfert, c’est aussi une façon de ne pas envenimer les relations avec la direction du club barcelonais, et lui rendre un petit service.

Le PSG n’est effectivement pas à une poignée d’euros près, et devoir débourser 1 ou 2 millions de plus ou de moins n’a pas vraiment d’importance pour le club de la capitale. En revanche, les décideurs parisiens tiennent à respecter leurs homologues barcelonais et conserver une bonne entente entre les deux directions. D’où le fait qu’ils aient accédé à la requête du club catalan de ne pas payer la clause directement. Une question morale, plus que fiscale et financière donc…