L’OM accélère sur Olivier Pickeu

Depuis l’annonce fracassante du départ d’Andoni Zubizarreta, l’OM est à la recherche d’un directeur de football. En dépit des traditionnelles rumeurs annonçant Luis Campos sur la Canebière, aucune piste sérieuse n’avait émergé. Mais depuis quelques jours la piste menant à Olivier Pickeu a pris de l’ampleur. Homme fort du SCO d’Angers durant 14 ans, cet ancien attaquant, passé notamment par le Stade Malherbe de Caen, a permis au club du Maine-et-Loire (avec l’appui de sa cellule de recrutement) de dénicher de nombreux talents de Ligue 2 et des divisions inférieures pour les revendre à prix d’or.

Pêle-mêle, on peut citer Karl Toko Ekambi (vendu 17 M€ à Villarreal), Jeff Reine Adélaide (vendu 25 M€ à l’OL), Flavien Tait (vendu 10 M€ à Rennes) et bien entendu Nicolas Pepé (vendu à Lille pour 10 M€). Angelo Fulgini ou encore Baptiste Santamaria seront sans doute les prochains. Un vrai dénicheur de talents qui pourrait faire du bien au club phocéen. Naturellement, c’est la piste qui se dégage aujourd’hui et qui apparaît même comme prioritaire aux yeux de l’OM. Rien d’étonnant donc à voir une première approche marseillaise envers celui qui a été licencié pour faute grave à Angers il y a de cela quelques semaines. Mais selon nos informations, les contacts se sont intensifiés.

Le profil d’Olivier Pickeu a séduit l’OM

Olivier Pickeu a même passé un entretien très récemment avec la société anglaise Base Soccer Agency (fraîchement rachetée par la société américaine CAA Soccer) qui a été mandatée par le club phocéen pour passer des entretiens pour le poste de « Head of Football » à l’OM. Un entretien qui s’est très bien passé. Sa bonne connaissance du football français, notamment dans les divisions inférieures et sa capacité à dénicher des talents à moindre coût, son expérience et son bagout ont particulièrement séduit l’auditoire.

En interne au sein du club phocéen, le nom d’Olivier Pickeu ferait déjà l’unanimité, d'autant que parmi les autres candidats auditionnés, personne n'a réellement convaincu. Dès lors, il apparaît bien que l’ancien homme fort du SCO d’Angers, très intéressé par le poste, soit en très bonne position pour succéder à Andoni Zubizarreta. S'il reste encore de nombreux détails à régler, tout porte à croire que le nom du futur « Head of Football » de l’OM sera connu dans les tous prochains jours. Reste désormais à savoir si Olivier Pickeu sera l’élu ou non, lui qui est par ailleurs pisté en Angleterre et même à Monaco. Car à l’OM plus qu’ailleurs, les dernières semaines ont prouvé que la vérité d’un jour n’était pas forcément celle du lendemain…