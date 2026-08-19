Le LOSC veut piocher en Championship pour son attaque !

Le LOSC s’active pour renforcer son secteur offensif. Selon RMC Sport, le club nordiste a approché Burnley pour Zian Flemming, dont le profil plaît particulièrement aux dirigeants lillois. Le Néerlandais de 28 ans, formé à l’Ajax, a découvert la Premier League avec Burnley et s’était montré très efficace la saison dernière.

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Flemming avait inscrit 11 buts en 29 apparitions en Premier League la saison passée et a déjà démarré fort ce nouvel exercice, avec 3 réalisations en deux matches. Flemming vient justement de s’illustrer avec un doublé contre West Ham pour le retour de Burnley en Championship. Il pourrait donc représenter une solution intéressante pour Lille, qui doit composer avec les absences d’Hamza Igamane, toujours en phase de reprise après sa blessure, et d’Olivier Giroud, touché la semaine dernière.