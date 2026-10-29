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League Cup

Liverpool : la réaction de Virgil van Dijk au geste étonnant d’Emmanuel Emegha

Par Aurélien Macedo
1 min.
Liverpool 1-1 Chelsea

Ce mercredi, Liverpool s’est imposé contre Chelsea (1-1, 6-5 aux tab) en 1/8e de finale de League Cup. Un match marqué par l’entrée en jeu cataclysmique d’Emanuel Emegha. L’attaquant néerlandais, arrivé cet été s’est d’ailleurs distingué de mauvaise manière avec un geste d’humeur sur son compatriote Virgil van Dijk.

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Une réaction surprenante puisque le défenseur ne l’avait pas du tout provoqué. Même Virgil van Dijk est encore étonné comme il l’a confié au Liverpool Echo : «demandez-lui. Je ne sais pas. Peut-être qu’il essaie d’intégrer l’équipe nationale et qu’il tente ça de cette manière. Je ne sais pas. Il faut lui demander. Quand il passera, demandez-lui simplement.»

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