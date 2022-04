PSG : Rothen pas emballé par la piste Conte

Et si le PSG nommait Antonio Conte sur son banc de touche la saison prochaine ? L'idée serait étudiée, et le coach italien, qui officie actuellement à Tottenham, aurait déjà fait part de son intérêt. Mais est-il la bonne personne pour changer les choses au sein du club de la capitale ? Jérôme Rothen, ancien joueur parisien et consultant sur RMC, n'est pas de cet avis, surtout lorsqu'il entend que Conte aurait déjà réclamé la venue d'un staff copieusement garni.

« Mais bien sur que non, bien sur que non. Quand t’entends ces exigences-là, mais restes où t’es. Ne viens surtout pas dans un club comme le Paris Saint-Germain qui a besoin de se redorer le blason , de se refaire une image saine, beaucoup plus saine. Il faut des gens passionnés, passionnés déjà par le football, alors je dis pas qu’il est pas passionné Conte mais apparemment il est plus passionné par son chéquier que par le fait d’entraîner Tottenham, Paris ou une autre équipe. Donc ça c’est déjà problématique. Ca serait pas le premier entraîneur qui vient parce que financièrement c’est compliqué de refuser une offre comme le PSG peut t’offrir. Ca a été le cas avec Pochettino, avec Tuchel et avec Emery, c’est la réalité ! », s'est exclamé Rothen, pas séduit par la piste Conte.