OL : très bonne nouvelle pour Malick Fofana

Malick Fofana entrevoit enfin la sortie du tunnel. L’ailier de l’Olympique Lyonnais, freiné par une grave blessure à la cheville contractée le 26 octobre face à Strasbourg après un tacle d’Ismaël Doukouré, a repris l’entraînement collectif. Une étape importante pour le joueur, qui n’a disputé que 13 matchs cette saison et a été de nouveau indisponible à deux reprises après des apparitions très limitées contre Vigo et Monaco.

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Son retour progressif ouvre désormais la porte à une possible convocation pour la réception de l’AJ Auxerre, ce samedi, pour la 31e journée de Ligue 1. Si le staff lyonnais reste prudent, la dynamique est encourageante, d’autant que Pavel Šulc et Corentin Tolisso ont également repris une activité en marge du groupe. L’OL récupère peu à peu des forces vives pour le sprint final de la Ligue 1.