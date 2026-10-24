Paris FC : les gros regrets de Pierre Lees-Melou après la défaite à Lens

Le Paris FC a ouvert le score, mais a finalement concédé sa deuxième défaite de la saison en Ligue 1, ce samedi soir à Lens (2-1). Après la rencontre, Pierre Lees-Melou a livré son analyse au micro de Ligue 1+, pointant notamment du doigt les difficultés rencontrées par son équipe et les erreurs qui ont coûté cher aux siens.

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« On sort d’une première mi-temps où on est chers payers. On a souffert, mais ce sont surtout les centres qui nous ont mis en difficulté. En deuxième mi-temps, on se fait surprendre. On prend deux buts, deux erreurs qui ne sont pas vraiment des buts. C’est peut-être à chaud, mais pour moi, à part les deux buts, ils n’ont pas fait grand-chose. C’est frustrant. On sait qu’on est attendus, qu’on ne sera pas toujours beaux à voir. Mais quand on veut être une équipe ambitieuse, il faut savoir gagner ce genre de matchs, et ce soir, on n’a pas su le faire », a-t-il regretté.