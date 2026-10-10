RC Lens : le patron Florian Thauvin a encore frappé !

Encore lui. Florian Thauvin a livré une prestation de premier plan vendredi soir face à l’Olympique Lyonnais. Lors de la victoire du RC Lens (2-1) à Bollaert en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, le capitaine artésien a, en effet, été le grand artisan du succès des siens, en délivrant deux passes décisives. Face à une formation lyonnaise jusque-là invaincue en championnat, l’international français a confirmé son importance dans le collectif lensois. Inspiré, disponible et constamment dangereux, il a su faire parler sa qualité technique pour faire basculer une rencontre importante dans la course aux premières places.

La suite après cette publicité

La première réalisation lensoise illustre d’ailleurs parfaitement l’influence de Thauvin. À la 36e minute de jeu, le milieu offensif a parfaitement servi Florian Sotoca, qui a ouvert le score après un bel enchaînement. Par son sens du jeu et sa précision, Thauvin a trouvé la faille dans une défense lyonnaise mise en difficulté par les offensives artésiennes. Au-delà de cette passe décisive, le numéro 10 a multiplié les initiatives et s’est même procuré une belle occasion avant la pause, obligeant le gardien lyonnais à intervenir. Sa capacité à créer des décalages a constamment pesé sur l’arrière-garde adverse.

La suite après cette publicité

Thauvin régale encore

Après la pause, le capitaine lensois a poursuivi sur le même rythme. À la 76e minute de jeu, il a délivré un coup franc parfaitement ajusté pour Matthieu Udol, auteur du deuxième but des Sang et Or. Avec cette seconde offrande, Thauvin a démontré qu’il pouvait faire la différence aussi bien dans le jeu que sur les phases arrêtées. Et après cette nouvelle sortie remarquée, Thauvin présente un bilan particulièrement parlant : cinq passes décisives depuis le début du championnat, ce qui lui permet de prendre seul la tête du classement des passeurs de Ligue 1. À 33 ans, le champion du monde 2018 continue ainsi de démontrer toute l’étendue de son talent et son efficacité dans les moments importants.

📽️⚽️ SOTOCA LANCE LENS ! @ligue1plus La suite après cette publicité Servi par une délicieuse ouverture de Florian Thauvin, Florian Sotoca contrôle de la poitrine avant d’ajuster Greif d’une demi-volée du droit ! ⚽️🔥 Les Sang et Or prennent les devants face à l’OL ! 🟡🔴 #RCLOL #Ligue1 https://t.co/PpIEn0iiwS— Foot Mercato (@footmercato) October 9, 2026

Décisif, expérimenté et capable de débloquer une rencontre grâce à une inspiration individuelle, Thauvin a finalement confirmé qu’il était l’un des visages forts de cet exercice 2026-2027. Crédité d’un 8 par notre rédaction et logiquement élu homme du match, l’international français a également reçu les louanges du quotidien L’Equipe. «Le capitaine a maintenu son rythme de patron (5 buts et 4 passes décisives en 8 matches cette saison), avec un abattage défensif capital (11 ballons récupérés) et une inspiration offensive de tous les instants», résumait nos confrères. Vous l’aurez compris, en faisant tomber un OL jusque-là invaincu, Thauvin a signé une nouvelle soirée de référence et confirmé qu’il serait l’un des hommes à suivre dans les prochaines semaines.