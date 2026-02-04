Menu Rechercher
PSG : l’invraisemblable rumeur Endrick

Par Max Franco Sanchez
Endrick à l'OL @Maxppp

Quatre buts et une passe décisive en quatre rencontres sous la tunique de l’OL pour l’instant. Un sacré début pour Endrick, arrivé dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de saison. Du côté de Madrid, on se frotte déjà les mains et on est convaincu qu’il aura une place dans l’effectif assurée pour la saison à venir.

Mais voilà que selon Defensa Central, le Paris Saint-Germain est à l’affût et tentera de recruter l’attaquant de 19 ans. Il y a cependant peu de probabilités que le Real Madrid accepte de s’en séparer, et encore moins de le vendre au PSG, alors que les relations entre les deux clubs sont très mauvaises en ce moment.

